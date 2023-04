În timpul pandemiei, Mircea Badea își amintește că a făcut o gafă în timp ce se afla în direct, la TV. Prezentatorul emisiunii „În gura presei” discuta despre o știre publicată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și comenta zvonurile legate de restricțiile privind călătoriile în Grecia, pe timpul pandemiei.

„Ieșise o știre că grecii fac nu știu ce. Ok. Ceva care te încurca. Rău. Mai ales dacă erai deja acolo. (…) Și sursa acestei știri era Ministerul Afacerilor Externe din România. Care scrisese pe site. Eu eram pe post, în direct. Și îmi dă mesaj Adrian Ursu, la telefon, zice, ăștia bat câmpii. De la MAE. Zice: am vorbit eu la Ambasada Greciei, nici vorbă de așa ceva. Spun și eu pe post. Iată, Adrian Ursu îmi spune. Îmi dă mesaj, zice imediat investighez mai mult și revin. Zic, Adrian Ursu e pe treabă și revine cu… Așa. Primesc mesaj, după, de la Carmen Avram. Și zice nu, că Ministerul Afacerilor Externe, iată, face drege”, a povestit Mircea Badea, la emisiunea iThink, de la Antena 3.

Și a continuat: „Zic, uite, totuși, Ministerul Afacerilor Externe, eram pe post.. Adrian Ursu, nici vorbă. Nici vorbă. Eu sunt cu Ambasada.

Imediat revin cu toate. Totuși Adrian Ursu insistă că nu… Iar primesc mesaj. Totuși, Ministerul Afacerilor Externe, știi, eu credeam că e Carmen Avram. Ministerul Afacerilor Externe zice că nu știu eu. Zic, totuși, iată, că încă se joacă.”

„Am înțepenit când mi-am dat seama de ce am zis”

Imediat ce a ieșit din direct, prezentatorul de la Antena 3 a fost sunat de Adrian Ursu, care l-a atenționat de greșeala făcută. De fapt, Mircea Badea primea informații de la jurnalista Sabina Iosub, iar el credea că vorbește prin mesaje cu Carmen Avram.

Mircea Badea mărturisește că mai există gafe pe care le face, însă nu le poate povesti niciodată. Prezentatorul emisiunii „În gura presei” își dă seama de greșelile făcute abia după ce iese din direct și nu mai poate remedia deloc situația.

„Și se termină superba emisiune şi mă sună Adrian Ursu și zice auzi, dar tu pe cine ai trecut în telefon Carmen Avram? Și eu zic, păi cum, păi… Zice nu ţi-a dat mesaj. Nu? Nu. Zic, ok. Pac. Și după aia mă sună, iarăși închid cu el. (…). Mă sună Sabina Iosub. Zice să știi că eu nu sunt Carmen Avram. Eu sunt Sabina Iosub. Așa că, la fel de bine, puteam să spun că mi-a trimis mesaj, nu știu, Kamala Harris. Adică sunt maestru al gafelor. Fac gafe, unele nu pot fi povestite pentru că au fost momente în care am albit, am înțepenit când mi-am dat seama de ce am zis. Și că ce am zis, de fapt, era pe bune”, a concluzionat realizatorul de la Antena 3.

