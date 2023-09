Mircea Bravo și-a finanțat singur filmul „Nuntă pe bani”, care apare în octombrie: „Nu am avut un investitor și nici nu am luat bani de la cămătari” - INTERVIU

În 2022, filmul „Mirciulică” a avut încasări de 1,6 milioane de lei în weekendul lansării în cinematografe, iar ulterior, în februarie 2023, a fost pe locul întâi la cele mai vizionate filme pe platforma Netflix. Succes își dorește Mircea Bravo și pentru cel de-al doilea film din cariera sa, „Nuntă pe bani”, care va avea premiera în cinematografe în 10 octombrie.

Pelicula îl are ca personaj principal pe Mircea, un tânăr care urăște nunțile și care nu se ferește să facă public acest lucru. Din cauza unor decizii greșite, trebuie să restituie o sumă mare de bani, iar singura soluție pentru Mircea rămâne propria nuntă.

Urmează o cursă contracronometru pentru a găsi sală, nași și invitați, cu scopul de a face un business cât mai profitabil. Încântat de noul lui film, Mircea Bravo recunoaște că nu a avut niciun investitor, și-a finanțat singur filmul.

Libertatea: După succesul înregistrat cu filmul „Mirciulică”, lansezi „Nuntă pe bani”, în octombrie. Cum a pornit ideea acestei noi pelicule?

Mircea Bravo: Am filmat Nuntă pe bani dinainte de a fi lansat „Mirciulică” în cinema, când încă nu știam dacă va avea sau nu succes. Noi am pornit pe acest drum cu scopul să producem și să lansăm în cinema un film pe an.

„Am vrut să facem un nou film, cu un subiect reprezentativ pentru români”

Faptul că „Mirciulică” a avut succes la public ne-a ajutat să ne ținem de promisiunea făcută și să fim, iată, aproape de lansarea celui de-al doilea film, Nuntă pe bani, în 10 octombrie și cu siguranță anul viitor îl vom lansa în cinematografe pe al treilea.

Avem un ritual la Bravo Films. Mergem cu întreaga echipă la o cabană la munte, stăm câteva zile acolo pe care le dedicăm întru totul creației. Venim cu propuneri, facem brainstorming, ne contrazicem, ne completăm și, până să plecăm de acolo, avem o idee câștigătoare. Am vrut să facem un nou film, cu un subiect reprezentativ pentru români, iar „nunta” este o activitate prezentă în viețile tuturor, fie în calitate de miri, de nași sau de nuntași.

-Te-ai inspirat pentru acest nou film și din propria ta experiență cu nuntă? Știm că te-ai căsătorit în iunie 2022.

-Cred că e important să faci un film despre o lume pe care o cunoști, altfel o să fie doar clișee și lucruri previzibile. Cristi, regizorul și scenaristului filmului, a avut nunta în 2016, iar faptul că am făcut și eu nuntă cu o lună înainte de filmări m-a ajutat să joc mai ușor durerea din anumite scene, cele când trebuie să cheltui bani.

Mircea Bravo la propria nuntă

-Povestea filmului „Nuntă pe bani” spune, de fapt, povestea nunților din România?

-Cred că e un film în ne regăsim cu toții. Cu toții am avut parte de nunți. Nimeni nu a scăpat. (n.r. râde) Filmul „Nuntă pe bani” îl are ca personaj principal pe Mircea, un tânăr care urăşte nunţile şi care nu se fereşte să facă public acest lucru printr-o postare pe Facebook. Doar că, din cauza unor decizii greșite, trebuie să înapoieze o sumă mare de bani, iar singura soluție rămâne propria nuntă.

Acum, ce să zic, sunt convins că sunt persoane care urăsc nunțile, dar poate nu sunt atât de vocale precum am fost eu în film.

Filmul reprezintă o parte din experiențele unei nunți: căutarea unei locații, găsirea nașilor, lista de invitați, dorința de a fi un eveniment profitabil și nu unul care te scoate pe minus, alegerea muzicii potrivite etc. Mircea Bravo

Este o nuntă urbană, care reprezintă publicul tânăr de astăzi, care dorește să își întemeieze o familie, însă nu ține neapărat la organizarea unei nunți, dar o face până la urmă de gura părinților.

Mircea Bravo: „Am stat mai mult pe set și foarte puțin acasă, iar eu eram proaspăt căsătorit”

-Într-o declarație despre viitorul tău film spuneai că „s-a muncit foarte intens” la filmări. Cât au durat, de fapt, filmările și unde au avut loc?

-Filmările au durat 23 de zile și au avut loc anul trecut. Am tras câteva cadre şi în Germania, dar cele mai multe s-au desfăşurat la Cluj. A fost totul foarte intens, 23 de zile în care am stat mai mult pe set și foarte puțin acasă, iar eu eram proaspăt căsătorit, asta trebuie menționat.

Au lucrat foarte mulți oameni cu dedicare la acest proiect. A fost șocant când am ajuns la o locație de filmare și erau 200 de oameni care lucrau pentru acest film.

-Pentru un așa film sigur ai avut ajutorul unei echipe mari. Cine îți e alături în acest proiect, în fața camerelor, dar în spatele lor?

-De când am început proiectul Mircea Bravo și mai apoi Bravo Films, l-am avut mereu lângă mine pe Cristian Iliusan, regizorul filmului „Mirciulică” și „Nuntă pe bani”. Este omul de încredere alături de care am construit o echipă pe care mă pot baza oricând.

Pe lângă Cristian, o veți vedea în film pe Bunica, personajul mult îndrăgit de comunitatea mea din online. Totodată, în film joacă și actorii Adrian Cucu, Cătălin Herlo și Bob Rădulescu cu care v-am obișnuit deja și pe social media, dar și în „Mirciulică”.

O să îl vedeţi şi pe Ionuț Rusu în noul lungmetraj. În ceea ce privește echipa de producție, trebuie să îl menționez pe directorul de imagine Andrei Băltărețu, pe Daniel Soare, responsabil de sunet sau pe Ana Gabriela Lemnaru care se ocupă de scenografie, toți ne sunt alături și la proiectul următor.

Bunica din Chinteni joacă în „Nuntă pe bani”: „Este remunerată la fiecare apariție”

-Tanti Lenuța din Chinteni nu lipsește nici din acest proiect. Chiar spune DA oricărei provocări pe care i-o lansezi? O plătești bine?

-Suntem atenți cu proiectele în care o implicăm și cu timpul pe care i-l cerem să ni-l dedice. Bineînțeles că este remunerată la fiecare apariție. Timpul ei este prețios, la fel și sănătatea. Tanti Lenuța a fost surprinsă, în schimb, când a auzit că mai facem un film și că o să apară din nou la cinema.

„Dar n-aveți deja unul, ce va mai trebuie?” Abia acum ni s-a deschis apetitul de cinema. Urmează proiecte multe și ambițioase.

„Nu am avut un alt finanțator și nici nu am luat bani de la cămătari. Am băgat toți banii”

-Apropo de bani. Cât ai investit în acest film? Te-ai bazat exclusiv pe bugetul tău?

-Nu am avut un alt finanțator și nici nu am luat bani de la cămătari. Am băgat toți banii înainte de a avea vreun venit din primul film. Nu știm o sumă exactă pentru că nu suntem investitorii clasici care vor să bage o suma X și să scoată de 2X. Am băgat banii cu gândul că va fi un film tare pentru cei care vor veni la cinema.

„Nuntă pe bani” – „90 de minute de stare de bine”

-S-a dovedit a fi profitabil filmul „Miciulică”? Crezi că vrei înregistra același succes și cu „Nuntă pe bani”?

-Stă în firea noastră să ne dorim succesul, să vrem și mai mult, și mai mult. Da, așa visam și ăsta este scopul, însă doar publicul decide dacă este cu adevărat așa. „Nuntă pe bani” este un film care poate fi vizionat de un public larg, fără restricție de vârstă; părinții pot merge cu copiii, nu există limbaj licențios. Știm că românilor le place să râdă, să se relaxeze la cinema, iar noi asta le promitem prin „Nuntă pe bani”. 90 de minute de stare de bine.

-Ai semnat deja cu Netflix și pentru acest film? Va fi disponibil pe platforma de streaming la câteva luni de la lansare?

-Traseul filmului „Nuntă pe bani” este foarte bine delimitat. Prima dată trebuie să intre în cinema, să ruleze acolo, iar după vedem ce facem mai departe. Deocamdată noi lucrăm la campania de lansare în cinema, ne dorim să fie sălile pline la cinema începând cu 10 octombrie.

