Mircea Radu s-a angajat la radio, după terminarea facultății.”Sunt inginer de instalații, dar nu am profesat nici un minut!”

De Andreea Romaniuc Archip,

Mircea Radu revine pe sticlă, din 23 decembrie, la TVR cu reality-show-ul „Down the road. Aventura” – făcut după un format internațional – în care protagoniști sunt opt tineri speciali. Prezentatorul TV are 25 de ani de experiență pe micul ecran și nici un minut în meseria de bază, aceea de inginer de instalații de construcții. Ca multe vedete din generația lui, lansate după Revoluție, Mircea Radu a făcut pasul spre televiziune după ce și-a făcut debutul în showbiz la radio.

„Sunt inginer de instalații pentru construcții, dar nu am profesat nici un minut pentru că, după Revoluție, au venit posturile de radio independente din Belgia, din Franța – Contact, Fun Radio și altele, și am devenit DJ. Asta a fost. Când am dat la facultate, nici nu te lăsa Ceaușescu să ai alt plan decât să devii inginer. Eu am dat la facultate și am intrat în 1988, deci pe vremea lui Ceaușescu și ideea era ca eu să devin un inginer”, a declarat, pentru Libertatea, Mircea Radu.

A făcut slalom între TVR și Antena 1

Mircea Radu a debutat pe micul ecran la pupitrul știrilor, dar a devenit un nume greu în zona divertismentului, ulterior. De-a lungul anilor, el lucrat atât la TVR, cât și la Antena 1: „În televiziune am intrat în 1994 și am făcut știri, după aceea am plecat la „Din Dragoste”, după aceea m-am reîntors la divertisment, după aceea iar știri și acum din nou divertisment. E o viață complicată”, a adăugat el. Călătoria lui Mircea Radu în zona Rucăr-Braşov, alături de tinerii participanţi la „Down the Road. Aventura”, se va trasforma într-o permanentă provocare în care vor avea ocazia să facă drumeţii, să trăiască atmosfera unui foc de tabără şi chiar să facă, în Parcul Aventura, căţărări spectaculoase.

Foto: Sorin Cioponea