Adolescenții au fost transportați cu elicopterul SMURD la spital

Eforturile salvatorilor au fost intense, mobilizând resurse terestre și aeriene pentru a stabiliza victimele. Elicopterul SMURD a fost programat pentru mai multe zboruri succesive pentru a asigura transportul rapid al ambelor victime către spital.

„Am fost solicitaţi să intervenim pentru salvarea a două persoane minore în pericol de înec pe strada Rozelor, localitatea Chitila, Ilfov. La sosirea primelor echipaje de intervenţie, prima persoană era deja extrasă la mal, conştientă. Aceasta este în grija echipajelor medicale”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Extrasă prima din apă, tânăra a fost preluată de urgență de un elicopter SMURD și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Fata ar fi alunecat, căzând în apă, iar prietenul ei a încercat să o salveze, aruncându-se în apă după ea, deși nu știa să înoate.

Tânărul a fost găsit de scafandri în stop cardio-respirator. Timp de aproape o oră, medicii s-au luptat secundă de secundă pentru viața băiatului. Lupta contra cronometru a fost câștigată în cele din urmă, acesta răspunzând manevrelor după aproape 50 de minute de resuscitare.

Băiatul a fost preluat de la locul incidentului și transportat de urgență la spital, cu cel de-al doilea zbor al elicopterului SMURD.

IGSU: „Clipele dintre viață și tragedie s-au măsurat în secunde”

În urma intervenției, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a precizat următoarele: „Clipele dintre viață și tragedie s-au măsurat astăzi în secunde. Pompierii de la ISU București-Ilfov au intervenit de urgență pe lacul Chitila, acolo unde doi minori se aflau în pericol de înec. La sosirea echipajelor, unul dintre copii fusese deja scos la mal, conștient. Pentru cel de-al doilea, lupta contra cronometru abia începea”.

Adolescentul continuă să se lupte la spital pentru viața sa.

„Scafandrii au continuat căutările în apă și au reușit extragerea victimei în stare de inconștiență. Au urmat minute tensionate, manevre de resuscitare și speranța că inima va începe din nou să bată. Și a bătut. Ambele victime au fost preluate și transportate la spital cu elicopterele SMURD. Astăzi, curajul, pregătirea și fiecare secundă au făcut diferența”, potrivit sursei citate.

La intervenție au participat echipajul de scafandri al Detașamentului Special de Salvatori, două bărci remorcabile, un elicopter SMURD și două echipaje de prim ajutor.