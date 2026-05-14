Procurorul Teodor Niță este suspect de instigare la abuz în serviciu

Suma de bani cash a fost descoperită atât în biroul, cât și în autoturismul lui Gigi Valentin Ștefan, fostul procuror-șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, conform Digi24.

În timp ce detaliile referitoare la situația lui Gigi Valentin Ștefan rămân limitate, avocatul celuilalt procuror vizat, Teodor Niță, a acceptat să ofere clarificări cu privire la desfășurarea anchetei coordonate de Parchetul General.

„Au avut loc percheziții, s-au ridicat medii de stocare. Am aflat că a dobândit calitatea de suspect domnul procuror Teodor Niță. Dumnealui are calitatea de suspect doar pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu și atât”, a spus Liviu Zaharia, avocatul lui Teodor Niță, citat de News.ro.

Totodată, avocatul lui Niță a mai subliniat că din biroul acestuia au fost ridicate mai multe documente, însă nu au fost găsite sume de bani. „A venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedural. Au plecat aşa cum au venit. Nu au găsit bonus sau altceva. Nu există nicio formă de acuzaţie” a spus apărătorul.

Percheziții la procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță din Constanța

Procurorii Parchetului General au efectuat miercuri percheziții la locuințele a doi procurori din Constanța, Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, suspectați de trafic de influență, conform surselor judiciare citate de G4Media și Mediafax.

Teodor Niță, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, și Gigi Valentin Ștefan, fost procuror general al aceleiași instituții, sunt vizați de ancheta desfășurată de un grup de procurori specializați în investigarea magistraților.

Parchetul General a confirmat într-un comunicat oficial efectuarea perchezițiilor, fără a menționa numele celor doi. Acuzațiile includ posibile fapte de trafic de influență și alte infracțiuni de corupție, presupus comise între decembrie 2025 și mai 2026.

Numele celor doi magistrați au fost menționate și în motivarea sentinței din 2022 a fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, condamnat la șase ani de închisoare pentru luare de mită, dar scăpat apoi de Înalta Curte. Potrivit judecătorilor, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță ar fi întreprins acțiuni „cu vădit caracter penal” pentru a-l ajuta pe Duță să evite răspunderea penală.





