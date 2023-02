A dispărut complet din lumina reflectoarelor și s-a întors acasă, în Constanța, unde preferă să își trăiască în liniște viața. Mircea Solcanu a fost operat pe creier, iar acum trăiește dintr-o pensie de handicap, în valoare de 780 de lei. Într-un interviu pentru ciao.ro, fostul prezentator a vorbit despre cum este în prezent.

Întrebat ce mai face, Mircea Solcanu a răspuns: „Trăiește, învață și își vede de sufletul lui cum poate și încearcă să se descurce mai bine. De foarte multe ori nu face și nu se descurcă, dar se străduiește.”

Cât despre perioada pe care o traversează, el spune că este „trist și nervos și strivit de viață, dar respir”. Fostul coleg al lui Cabral studiază să termine Facultatea de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța, pentru că în vara acestui an va susține lucrarea de licență.

Pe lângă facultate, Mircea Solcanu nu mai are altă ocupație: „În afara studiilor, cu nimic. Nu mai găsesc plăcerea în lucrurile care odată îmi plăceau. Încerc să îmi definesc alte lucruri de care să mă bucur. Însă până acum, în afară de credință și sufletul meu, nu am găsit.”

„Tumoarea pe care am avut-o mi-a spart timpanul de la urechea dreaptă”

Chiar dacă fizic a trecut prin mai multe transformări, oamenii încă îl recunosc și îl opresc pe stradă. „M-am reîntors la Constanța care e orașul meu natal, mi-am lăsat părul lung, l-am mai tăiat de curând. Însă oamenii cred că îmi recunosc ochii și vocea, deși nu îmi mai doresc. Singurul lucru care contează este că atunci când oamenii mă recunosc, zâmbesc, iar asta îmi este suficient. Trăiesc într-un oraș și o țară cu tristețea în ADN. Iar faptul că ei zâmbesc când mă văd e mica mea victorie din ziua respectivă.”

În cadrul interviului, el a vorbit și despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat. În anul 2012, Mircea Solcanu a fost operat în Viena, după ce i-a fost descoperită o tumoră. „Slavă Domnului, binișor. Nu mă mai mișc ca la 20 de ani, dar probleme majore din cauza tumorii nu am. Doar frustrarea care vine la pachet cu pierderea auzului. Tumoarea pe care am avut-o mi-a spart timpanul de la urechea dreaptă. Și, în timp, am rămas fără auz deloc la urechea dreaptă.”

Mircea Solcanu, în vârstă de 45 de ani, a avut o viață plină de încercări, însă nu are niciun regret. „Niciunul. Dacă aș avea regrete, e ca și cum i-aș spune Domnului că a greșit, iar de acest gând mă feresc cel mai mult pentru că nu vreau să aduc vreo impietate Arhitectului și Creatorului vieții mele.”

Acum, fostul prezentator are și o problemă. Mircea Solcanu susține că i-a fost luată mașina de către Primăria Constanța, o mașină pe care nu o mai folosea, însă spera să o vândă pentru a plăti niște facturi.

„Nu m-am reinventat. Poate doar m-am transformat, duc lipsa mașinii pe care mi-a luat-o Primăria Constanța și nu vrea să mi-o mai returneze. Poate se sesizează Poliția, cine știe?!?!? Oricum nu o mai foloseam, dar poate o vindeam să îmi plătesc niște facturi.”

