Potrivit datelor oficiale, ar fi fost vorba despre 605.000 de lei, sumă care reprezenta 28 de amenzi neplătite din anul 2024.

Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA

Însă, la doar o zi distanță, pe 8 aprilie 2026, Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de a retrage licența Realitatea Plus, astfel că televiziunea poate emite în continuare. Anunțul a venit după ce postul TV a declanșat o acțiune împotriva deciziei luate de către CNA.

Înainte ca decizia Curții de Apel București să fie anunțată și postul Realitatea Plus să fie anunțat că poate emite în continuare, cel puțin pentru moment, Anca Alexandrescu lansase un atac dur la Consiliul Național al Audiovizualului, acuzând instituția de dictatură.

„Bine ați venit în dictatură! Da, e adevărat că CNA-ul ne-a ridicat licența deși toate amenzile sunt plătite, inclusiv cele suspendate de instanță! V-am spus că asta vor face! Dar nu ne vom opri! Vom contesta în instanță și vom emite în continuare pe online! Și dacă e nevoie și din fața Palatului Victoria și de la Cotroceni”, afirma Anca Alexandrescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

La câteva ore distanță după declarația ei, Mircea Toma, membru al CNA, a vorbit la Pagina de Media despre retragerea licenței Realitatea Plus, afirmând că nu se poate aduce în discuție dictatura și că forul din care face și el parte nu a cenzurat un post de televiziune.

Ce a spus Mircea Toma despre reacția celor de la Realitatea Plus

„Mi se pare foarte important ca lumea să înțeleagă: când se spune cenzură, înseamnă că ți se refuză accesul la informație. În accepțiunea largă a termenului. Nu noi refuzăm accesul la informație atunci când sancționăm programe de televiziune. Acei editori care sunt responsabili de conținuturi editoriale distorsionate blochează accesul la informație al cetățeanului. Noi apărăm cetățeanul, dreptul cetățeanului la acces la informație, liber acces la informație al cetăţeanului. E obligația noastră!

Noi ne punem în poziția beneficiarului final. Al cetățeanului care se uită la programele astea. De aceea intervenim, pentru că ce i se pune lui în față, nu i se pune un adevăr. I se montează niște ochelari de cal, să vadă doar într-o direcție. În jur se întâmplă foarte multe alte lucruri… De ce să nu îi arăți şi lucrurile alea? Deci cine cenzurează este cel care este pedepsit acum. Discursul cu dictatura este încă din noiembrie 2024, de când am avut «Turul 2 înapoi». De atunci durează delirul”, a spus Mircea Toma pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE