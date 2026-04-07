Realitatea Plus se închide. CNA i-a retras licența televiziunii de știri

Realitatea Plus, acuzată de CNA că nu și-a achitat obligațiile financiare

Într-o ședință publică, CNA a analizat situația sancțiunilor financiare aplicate televiziunilor din România, constatând că Realitatea Plus nu și-a achitat obligațiile din acel an. Cu toate acestea, televiziunea plătise deja amenzile aferente anului 2025, potrivit datelor prezentate.

Este vorba de datorii de 605.000 de lei, reprezentând 28 de amenzi neplătite din 2024, conform informațiilor prezentate de Pagina de Media.

Anca Alexandrescu, prima reacție: „Suntem în Săptămâna Paștelui și Dumnezeu vede tot”

Vedeta postului Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, a avut o intervenție imediată după anunțarea deciziei de închidere și a mers pe cartea victimizării invocând chiar „o a doua lovitură de stat” după anularea alegerilor prezidențiale și a legat decizia direct de Călin Georgescu.

„Realitatea Plus este singura televiziune care spunea altceva decât toate televiziunile puterii, singurul loc unde Călin Georgescu putea să vorbească liber, și cred că există o legătură directă cu ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, în așa fel încât să nu mai aibă acea platformă să vorbească în fiecare săptămână, și apoi închiderea Realității Plus, să nu mai poată să vorbească Călin Georgescu,” a afimat Anca Alexandrescu.

„Vom merge în instanță și vom contesta această decizie”, a continuat realizatoarea care i-a criticat pe colegii de presă care „s-au bucurat de închiderea postului”: „Văd multă bucurie… dar e Săptămâna Paștelui și Dumnezeu vede tot!”

Moderatorii Realitatea Plus au continuat să susțină că membrii CNA nu au vrut să le asculte argumentele și că nu au luat în seamă un certificat fiscal de la ANAF care ar dovedi că firma nu are datorii la stat.

Licența unei televiziuni se retrage dacă nu achită amenzile în termen de șase luni de la aplicare

Conform Legii Audiovizualului, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) poate retrage licența unei televiziuni dacă aceasta nu achită amenzile în termen de șase luni de la aplicare. Decizia privind Realitatea Plus a fost luată după o ședință prelungită, la care au participat și reprezentanți ai PHG Media, compania care administrează postul TV.

O propunere de amânare a discuțiilor pentru o altă ședință nu a întrunit suficiente voturi, astfel că s-a trecut la dezbaterea sancțiunii. Vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, a propus retragerea licenței din cauza datoriilor acumulate. Georgică Severin și Lucian Dindirică s-au abținut de la vot, dar propunerea a fost aprobată în unanimitate de ceilalți membri prezenți: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma și Vasile Bănescu.

Realitatea Plus, amenzi pe bandă rulantă de la CNA

Realitatea Plus a devenit în ultimii ani cel mai sancționat post de televiziune din România, acumulând un număr record de amenzi și somații din partea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA). Investigațiile recente, inclusiv cele realizate de Recorder, arată că postul a transformat dezinformarea și campaniile de linșaj mediatic într-o practică editorială curentă, primind sancțiuni care însumează sute de mii de lei. Iată trei exemple:

200.000 de lei în februarie 2025: Aceasta reprezintă amenda maximă prevăzută de lege. Sancțiunea a fost aplicată pentru o serie de dezinformări grave în perioada campaniei electorale, unde postul l-a prezentat în mod repetat pe un candidat drept „președintele ales”, deși procesul electoral nu fusese finalizat, încălcând flagrant obligația de informare corectă.

100.000 de lei pentru o emisiune din martie 2025: Amendă primită pentru emisiunea „Culisele Statului Paralel”, după ce postul a difuzat un videoclip manipulat (luat de pe TikTok). În material, coloana sonoră originală fusese înlocuită pentru a induce fals ideea unui demers politic, inducând publicul în eroare cu bună știință.

Amendă de 50.000 de lei pentru atacuri asupra lui Gigi Becali și Gelu Vișan

Amendă de 50.000 de lei pentru emisiunea din 11 decembrie, legată de dezinformările despre documentarul Recorder.

Amendă de 5.000 de lei pentru ediția din 14 decembrie, în care au fost făcute acuzații la adresa Cristinei Guseth fără a-i oferi dreptul la replică.

Mai mult, strategia postului pare să ignore natura coercitivă a amenzilor, acestea fiind tratate mai degrabă ca niște costuri operaționale asumate pentru menținerea unei linii editoriale agresive. Doar în anumite intervale critice, Realitatea Plus a încasat zeci de sancțiuni succesive, inclusiv decizii de suspendare a emisiei pentru perioade scurte (câte 10 minute), măsuri extreme la care CNA recurge doar în cazul încălcărilor grave și repetate ale legislației audiovizuale.

Istoria televiziunii: drumul de la Realitatea TV și Silviu Prigoană la Realitatea PLUS și Maricel Păcuraru

Lansat în 2001 de Silviu Prigoană ca primul post de știri din România, Realitatea TV a marcat o revoluție în peisajul media autohton, devenind rapid o platformă influentă pentru dezbaterea politică și socială.

De-a lungul celor aproape două decenii de existență, postul a trecut prin schimbări succesive de acționariat, fiind controlat de figuri controversate precum Sorin Ovidiu Vîntu, Elan Schwartzenberg, Cozmin Gușă sau Maricel Păcuraru perioade marcate de audiențe record, dar și de scandaluri editoriale imense.

Istoria stației s-a încheiat dramatic în 2019, după opt ani de insolvență, când CNA i-a retras licența de emisie din cauza datoriilor fiscale uriașe, forțând echipa să migreze către noul proiect, Realitatea Plus.

Cine este Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus: drumul de la afacerile din anii ’90 la pușcărie

Maricel Păcuraru este o figură controversată a mediului de afaceri românesc, cunoscut în special pentru preluarea controlului asupra grupului Realitatea, după prăbușirea erei Sorin Ovidiu Vîntu.

Originar din Galați, Păcuraru și-a clădit influența prin rețele complexe de firme, însă parcursul său a fost marcat de probleme juridice majore, culminând cu o condamnare definitivă în 2014 în dosarul „Poșta Română”, unde a ispășit o pedeapsă cu închisoarea pentru spălare de bani și instigare la abuz în serviciu.

După eliberare, acesta și-a consolidat poziția în mass-media prin Realitatea Plus, fiind adesea în centrul atenției publice din cauza stilului de management autoritar și a modului în care platformele sale media sunt utilizate în dispute economice sau politice.

„Cine nu e infractor azi, e prost”, spunea Maricel Păcuraru în 2020

Pe 27 iulie 2020, la o ședință a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) Romprest, Maricel Păcuraru a încercat numirea ginerelui său, Beniamin Cioantă-Păcuraru, în fruntea Consiliului de Administrație. Cum ceilalți acționari s-au opus, vizibil nervos, Păcuraru a izbucnit și a făcut un autoelogiu al stilului său de afaceri, care i-a adus și o condamnare la închisoar: „Ce-a făcut Maricel Păcuraru? A fost șmecher, mă! A fost condamnat că a spălat niște bani! Cine nu e infractor în ziua de azi înseamnă că e prost!”.

Scandal la protestul minerilor Alexandra Păcuraru, fiica patronului Realitatea Plus, luată la rost în direct de România TV

Cum controlează Maricel Păcuraru și fiicele sale trustul Realitatea

Trustul media Realitatea, ce reunește posturile Realitatea TV și Realitatea Plus, este condus printr-o structură de tip familial, sub influența autoritară a lui Maricel Păcuraru. Deși transparența acționariatului rămâne limitată, controlul este exercitat direct prin implicarea fiicelor acestuia în roluri-cheie, de la moderarea emisiunilor până la gestionarea deciziilor strategice.

Această concentrare a puterii editoriale în mâinile unui proprietar cu un istoric juridic controversat ridică semne de întrebare constante asupra independenței jurnalistice și a modului în care platformele media sunt utilizate pentru a servi interesele private ale familiei.

Postul Gold FM al lui Cozmin Gusă a rămas și el fără licență din cauza amenzilor neplătite

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis, în ședința de marți, 7 aprilie, retragerea licenței audiovizuale pentru postul de radio Gold FM, controlat de familia fostului politician Cozmin Gușă. Măsura extremă a fost luată ca urmare a istoricului lung de dezinformări și, în mod decisiv, pentru neplata la timp a amenzilor acumulate, o situație similară cu cea care a dus anterior la prăbușirea postului Realitatea Plus.

Această „execuție” administrativă nu este o premieră în România, forul audiovizual urmând precedentul stabilit de OTV-ul lui Dan Diaconescu, închis în 2013 pentru datorii similare de peste un milion de lei. Decizia vine într-un context de monitorizare strictă, după ce anul trecut alte trei posturi (Global News, Melos și Linkpress TV) au dispărut de pe piață din aceleași motive financiare, confirmând o linie dură a CNA împotriva radiodifuzorilor care ignoră sancțiunile legale, potrivit paginademedia.ro.

