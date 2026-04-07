„Bine ați venit în dictatură! Da, e adevărat că CNA-ul ne-a ridicat licența deși toate amenzile sunt plătite (inclusiv cele suspendate de instanță)! V-am spus că asta vor face! Dar nu ne vom opri! Vom contesta în instanță și vom emite în continuare pe online! Și dacă e nevoie și din fața Palatului Victoria și de la Cotroceni! Așa că ne vedem diseară de la ora 21 pe toate platformele online!”, a transmis Anca Alexandrescu.

„P.S. Tuturor celor care înjură, mă jignesc și se bucură de această decizie le spun atât: mă voi ruga pentru voi! Nu cedăm!”, a încheiat moderatoarea.

Reamintim că Anca Alexandrescu este cunoscută pentru limbajul agresiv de la TV. Ea a folosit de mai multe ori expresia „Marș, mă”.

Consiliul Național al Audiovizualului a retras licența postului Realitatea Plus marți, 7 aprilie, din cauza amenzilor neplătite din 2024. Este vorba de datorii de 605.000 de lei strânse din 28 de amenzi, conform paginademedia.ro. Cu toate acestea, televiziunea plătise amenzile primite în 2025.

Propunerea de retragere a licenţei Realitatea Plus a fost votată de Valentin Jucan, Monica Gubernat, Daniela Bârsan, Dorina Rusu, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu. Georgică Severin şi Lucian Dindirică, membri CNA, s-au retras de la vot.

Mai reamintim că fosta televiziune Realitatea TV a fost închisă de CNA în octombrie 2019, după 8 ani de insolvență, iar Realitatea Plus a fost continuatoarea. Cu alte cuvinte, Realitatea Plus se va închide după 6 ani. Televiziunea lui Maricel Păcuraru era în al șaptelea an de funcționare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE