„Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.04.2026”, scrie pe portalul instanțelor de judecată.

Deși nu este definitivă, decizia instanței este executorie. Prin urmare, postul deținut de Maricel Păcuraru va putea emite în continuare.

Surse din Consiliul Național al Audiovizualului au declarat pentru Libertatea, imediat după decizia Curții de Apel București, că CNA va face recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Foarte important, potrivit informațiilor Libertatea, Consiliul Naţional al Audiovizualului comunicase oficial către Realitatea Plus decizia luată ieri, iar postul lui Maricel Păcuraru trebuia să o pună în aplicare. Dar decizia Curții de Apela București a răsturnat totul.

Reamintim că Realitatea Plus, postul care l-a promovat pe Călin Georgescu drept „președintele ales”, ar fi trebuit să își înceteze emisia după aproape 7 ani de funcționare sub actuala denumire, în urma deciziei CNA de marți, 7 aprilie. Televiziunea lui Maricel Păcuraru era continuatoarea Realitatea TV, post care a fost și el închis de CNA, în octombrie 2019, când nu i-a mai prelungit licența. Practic, Realitatea urma să se închidă după 25 de ani de emisie.

Asta deoarece CNA a retras licența postului Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite din 2024. Este vorba de datorii de 605.000 de lei strânse din 28 de amenzi, conform paginademedia.ro. Cu toate acestea, televiziunea plătise amenzile primite în 2025.

Foarte important, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, și Monica Gubernat, membru CNA, au declarat pentru Libertatea, tot pe 7 aprilie, că emisia Realității Plus va fi oprită zilele viitoare și au precizat că interdicția se aplică și pe net, adică pe YouTube și Facebook.

Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Viva.ro
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Unica.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
