Cu câteva ore înainte de cununia religioasă, nepotul lui Mircea Rednic a fost găsit fără suflare, cauza decesului fiind, cel mai probabil, un infarct suferit în timpul somnului.

„Drum lin, Mircea! Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături! În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a fost mesajul postat în mediul online de cei de la Voința Sibiu.

Mircea Marius Totolici se căsătorise civil cu Petronela Tugui pe 8 august 2026, iar tot atunci a făcut și ultima postare pe rețelele de socializare. „«Da» din toată inima”, a scris el pe Facebook, alături de o fotografie în care apare alături de soția lui.

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Din păcate, în ziua în care ar fi trebuit să aibă loc petrecerea de nuntă și cununia religioasă, nepotul lui Mircea Rednic a murit. Iar la aproximativ 48 de ore de la tragicul eveniment, Petronela Tugui a postat pe Facebook un mesaj.

„Vei rămâne veșnic în inima mea. Pumba și Timon. Soț și sotie. Te iubesc”, a scris Petronela Tugui pe internet, în dreptul unei fotografii în care apare alături de Mircea Marius Totolici.