„Noi ne pregătim de nuntă acum. Cununia civilă la Primăria din Dej, iar cea religioasă la acel călugăr care ne-a dat binecuvântare acolo unde l-am găsit, în Vatra Dornei. Mai rămâne acum să ne hotărâm la dată, după post. Iar petrecerea vrem să o facem după post, fără cadouri, fără cinste. Toate după post!.

Vreau să fie doar prieteni de suflet, apropiați și după calculele noastre sunt deja 400, altfel am avea 1000. Domnișoara de onoare va fi fiica lui Florin. Și prietene dragi. Eu m-am gândit să îi invit și pe cei de la Insula, pe toți. Eu nu le port ură, nu am nimic cu ei.”, a spus Mirela potrivit VIVA!. În ultimul an, Mirela s-a schimbat total. A slăbit și a apelat la mai multe intervenții estetice, făcând-o aproape de nerecunoscut.

Citește și

Un pacient a murit în urma jongleriilor medicului care apare în documente că a operat 25 de ore pe zi

Citește mai multe despre Mirela Baniaș și Nuntă pe Libertatea.