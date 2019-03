Mirela Vaida, despre Andreea Bălan: „Ziceai că prevestește, cu fiecare pas, că o să se întâmple o nenorocire”

Mirela Vaida este însărcinată cu cel de-al treilea copil și urmează să nască peste puțin timp.

„Eu o să nasc natural, dar nimeni nu s-ar fi gândit că în cazul unei cezariene s-ar putea întâmpla aşa ceva”, a spus vedeta.

Mirela Vaida a comentat și despre ce s-a întâmplat cu Andreea Bălan în timpul nașterii.

„Eu cu Andreea am vorbit şi, cumva, am fost tot timpul în legătură, pentru că ştiam că naştem la distanţă mică, pentru că ştiam că ea îşi doreşte al doilea copil… Ea ne-a şi ţinut la curent cu toate pregătirile, pe Instagram, pe Facebook. A spus exact câte ore mai are până naşte, că e ultima burtică, că se îmbracă mulat, câte kilograme a luat, cum şi-a pregătit rezerva în spital – şi am văzut cu toţii – şi spunea: „Mai am puţin şi o ţin în braţe pe Clara Maria”.

Dom’ne, mă bucuram, că sunt mamă şi ştiam, dar parcă acum, dând filmul înapoi, ziceai că prevesteşte, cu fiecare pas, că o să se întâmple o nenorocire – în sensul că, atunci când îţi pregăteşti şi aştepţi mai mult, îţi vine cineva şi-ţi arată că planurile nu sunt aşa. Şi asta m-a dat peste cap, pentru că eu nu pot şi nu vreau să concep că aducerea pe lume a unui copil ar însemna să rămâi cu nişte traume pe viaţă, tu, ca mamă.

La vârsta ei, la ambiţia ei, la activitatea ei, la forţa ei de muncă, nu vreau, nu pot şi nici nu trebuie să concep asta. Şi eu chiar mă rog la Dumnezeu să avem veşti bune despre ea cât mai repede, să se ridice repede din pat şi să ne întâlnim în parcuri, pentru că vine cea mai frumoasă perioadă a noastră de mămici”, a declarat Mirela Vaida pentru okmagazine.ro.

Mirela Vaida este cunoscută publicului larg din postura de actriță și de prezentatoare de televiziune. Vedeta a moderat numeroase show-uri TV care s-au bucurat de succces. În plan personal, Mirela Vaida este căsătorită și are doi copii, Carla și Vladimir. Vedeta ste însărcinată cu cel de-al treilea copil. Ea va aduce pe lume un băiețel. Mirela Vaida a participat Eurovision 2019 România, acolo a fost finalistă.

