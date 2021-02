Mirela Vaida, plină de vânătăi la filmările pentru „Te cunosc de undeva!”. „Mă uitam şi nu îmi venea să cred!”

Sâmbăta aceasta, Mirela se va transforma în Shakira, iar pentru coregrafie a pregătit un moment special alături de coregrafa emisiunii, Ioana Macarie, care i-a dat ceva bătăi de cap.

„Din prima, Ruleta mi-a dat un personaj pe cât de spectaculos, pe atât de greu, pentru că este un moment de supershow – Shakira.

Şi nu orice Shakira, ci o Shakira din aceea care dă din şolduri şi din buric şi care cântă în acelaşi timp, făcând spectacol din toate unghiurile şi cu toate părţile corpului.

Aşa că mi-am dat seama că aveam mari probleme, atât din punct de vedere coregrafic, pentru că nu sunt cea mai bună la dans, cât şi din punct de vedere al mobilităţii, pentru că, rămâne între noi, am pus câteva kilograme în această pandemie, lucru vizibil chiar şi sâmbăta aceasta.

Până la urmă, m-a ajutat şi personajul, pentru că Shakira este renumită pentru formele ei mai rotunjoare, iar eu am luat foarte în serios această latură a personajului”, a povestit amuzată Mirela Vaida.

„Întocmai precum Shakira, am de reprodus o bucăţică dintr-un bellydance şi vreau să vă spun că ce nu am avut eu vânătăi toată copilăria mea, iată că am avut acum, din cauza acestei frânghii cu care am tot încercat să exersez ca să îmi iasă pe ritm şi pe măsură.

În adrenalina momentului, nu mi-am dat seama cât de tare m-am lovit, însă a doua zi dimineaţa, şoc şi groază, mă uitam şi nu îmi venea să cred, eram plină de vânătăi!”, îşi aminteşte Mirela.

