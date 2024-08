Dincolo de activitatea ei în televiziune, la emisiunea „Acces Direct” de la Antena Stars, Mirela Vaida are o frumoasă familie alături de Alexandru Vaida, cu care e căsătorită din anul 2009. Împreună au trei copii, pe Carla, pe Vladimir și pe Tudor.

De curând, ei au plecat într-o vacanță în Turcia în formulă completă, iar acum, la întoarcere, vedeta s-a plâns că nu s-a relaxat pe deplin. Cu toate acestea, s-a bucurat de toate momentele petrecute alături de cei dragi.

Mirela Vaida: „Aș minți să spun că te poți vreodată relaxa cu copiii”

„Ne-am bronzat, ne-am îngrășat dar ne-am distrat! 🏝️Aș minți să spun că te poți vreodată relaxa cu copiii ( încă mici) la mare, la piscină sau pe toboganele cu apă!😁🙂 Stăm într-o continuă stare de veghe! Și când vreau să fac plajă, stau numai cu ochii deschiși! 😳

În apă ne-am bronzat numai de la brâu în sus, că a trebuit să-i păzim! 🌊👙Unul vrea în apă, altul vrea la toaletă, celuilalt îi e sete sau foame! Na, împarte-te! 😄 Dar ce-ar fi viață și casă fără ei? Am fost împreună zi de zi! Și asta e tot ce contează! ❤️🥰⛱️ Voi cum vă descurcați? 🤗”, și-a întrebat Mirela Vaida fanii.

„Vacanță plăcută! Este greu cu copiii mici în Vacanță dar vor rămâne cele mai frumoase amintiri!”, i-a răspuns unul dintre urmăritori, pe Facebook.

Totodată, pe Instagram, vedeta nu a fost activă. A și explicat de ce: „Nu avem Instagram în Turcia, că l-au închis!🙂 Dar nici n-aveam timp să stăm pe telefoane, că suntem numa’ în apă!”, scria ea.

De ce Mirela Vaida a rămas la „Acces Direct”, deși a primit alte oferte în televiziune

De-a lungul anilor, ea a primit mai multe oferte din televiziune, dar le-a refuzat. Datorită echipei și-a continuat munca la „Acces Direct”. „Îți faci o echipă, te sudezi cu ea, ești împreună la bune și la grele, noi chiar am trecut prin multe bune și rele, aceste lucruri reprezintă o anumită energie care se construiește acolo. Ai încredere în echipă, știi că echipa nu te lasă, știi că echipa trece cu tine prin foc și prin sabie. Este foarte greu să găsești oameni loiali.

Televiziunile sigur că pot să vină cu tot felul de oferte. Unele pot să fie serioase, altele nu. Depinde de tine dacă te duci după steluțe și artificii sau dacă îți dorești să construiești lucruri care să dureze. Eu am ales să rămân cu echipa, deși am avut un moment în care puteam alege să plec. Am făcut-o pentru că mi-am dat seama că nu pot să fiu doar eu și să gândesc de azi pe mâine.

Eu trebuie să fiu împreună cu acest motor care lucrează ca într-o redacție de știri zi și noapte. Sunt niște copii acolo în redacție care vin dimineața la 9 și pleacă seara la 9. Exact așa stau lucrurile, zi de zi. Mi-am dat seama că noi așa funcționăm.”, declara vedeta pentru Ego.

