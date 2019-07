Mirela Vaida este o mamă implicată total în creșterea celor trei copii ai săi. Vedeta vrea ca aceștia să o însoțească peste tot, chiar și la un festival de muzică electronică, la care prezentatoarea tv va participa în curând.

„Mă duc la *festival* cu toţi trei copiii! Am noroc că soacră-mea stă în Cluj. Atât noroc să am. M-am interesat, sunt căşti pentru copii, dar sub 6 ani nu te lasă. Aşa că, îi las la soacră-mea şi mă duc şi eu. E bine să avem căşti, aşa mai putem respira şi noi, să pun o melodie tare, să am şi eu parte de viaţă. Plec la Cluj cu toată familia!”,a declarat Mirela Vaida la „Xtra Night Show”, potrivit Spynews.

