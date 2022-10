Cântăreața s-a dat cu loțiune de protecție solară doar pe corp, nu și pe față. A avut imediat o reacție după expunerea la soare, fața i s-a umflat.

„În poza asta am încercat toate filtrele posibile că să nu se vadă cât de umflată eram la fața??”, a scris ea despre fotografia în care apare pe bicicletă, în Maldive.

„Swipe să vedeți cum am arătat după o insolație / alergie la soare. M am dat doar pe corp cu protecție , pe față efectiv am uitat ?? Așa am arătat jumătate din vacanța din Maldive ??‍♀️ așa că .. dacă vi se pare că arăt dubios în pozele din vacanța asta .., asta e motivul”, a dezvăluit artista care apare cu chipul umflat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

După divorț, Misha și Connect-R încă locuiesc împreună

Connect-R și Misha au format cândva unul dintre cele mai îndrăgite cupluri ale lumii mondene. Cei doi s-au căsătorit în anul 2013, dar, surprinzător, în mare secret, în 2018 aveau să divorțeze. Cei doi artiști au împreună o fetiță și, spre uimirea tuturor, încă locuiesc sub același acoperiș, pe motiv că așa au simțit că le va fi mai bine”.

Recomandări Geoană, discurs surpriză de promovare a stângii naționale: „«Grefa» occidentală a reușit în prea puține locuri” în România”. Asemănări cu discursul lui Hellvig

Recent, Connect-R a lansat o piesă, intitulată „Acasă”, ce are ca temă separarea a doi soți ce au un copil, s-au născut multe intrigi. Mesajul transmis de artist a stârnit reacții în rândul fanilor, care încă speră ca el și Misha să se împace.

„Dacă mai poți schimbă ceva în căsnicia ta o poți face chiar acum! Dacă ai încercat tot, încearcă să nu divorțezi și de copil! El vede diferit lucrurile! Acasă, nu e un cămin, nici clădire, nici bucurie, nici extaz! Acasă înseamnă pace, înseamnă o conștiința împăcată!

Ești soț, soție, ești părinte, ești copil, dar mai presus de toate ești Dragoste, iar copilul tău are nevoie de ea! De despărțit nu v-ați despărțit voi doi, ci egourile voastre! Nu fi un ego și față de copilul tău! Pavel: 13 Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea”, a scris Connect-R pe rețelele de socializare.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Jurnaliștii GSP au încercat să cumpere Roxadustat, medicamentul găsit în sângele Simonei Halep, de la farmacii din Franța. Ce s-a întâmplat

Playtech.ro Kate Middleton, SURPRINSĂ în costum de baie! Imaginile WOW cu Prinţesa de Wales fac înconjurul lumii. FOTO

Viva.ro Ea este cea mai bogată femeie din România. Cu ce se ocupă, de fapt, la 57 de ani

Observatornews.ro "Am văzut negru în fața ochilor!". Declaraţiile făcute de şoferul care a umilit poliţiştii şi jandarmii şi s-a ascuns în casa bunicii

Știrileprotv.ro Scene incredibile! Momentul în care șoferul fugar din București este săltat de polițiști. Unde a fost găsit individul | VIDEO

FANATIK.RO Ultimele clipe din viața lui Alexandru, tânărul ucis în Olanda de alți români. „Când m-am dus și l-am văzut, copilul meu era tot vânăt”

Orangesport.ro Primul lucru pe care au reuşit avocaţii să-l afle în cazul dopajului Simonei Halep! Răsturnări incredibile de situaţie în doar câteva ore

HOROSCOP Horoscop 27 octombrie 2022. Peștii se bucură de un bun renume, de o reputație bună la nivelul unui grup, mai mare sau mai mic

PUBLICITATE Celulele stem pot trata peste 80 de afecțiuni: de la tumori și boli de inimă, la diabet și paralizie cerebrală