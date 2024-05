Andreea Tonciu a cheltuit toți banii câștigați din televiziune la ghicitoare. Ce voia să afle: „Le știam pe toate din București, ajunsesem la Giurgiu”

În urmă cu ani, Andreea Tonciu apărea zilnic pe micul ecran, lucra în televiziune de unde câștiga un venit constant. Banii nu îi investea, nu își deschidea afaceri, nu cumpăra apartamente, case sau haine și genți, ci îi cheltuia la ghicitoare.

Andreea Tonciu: „Toți banii făcuți în televiziune s-au dus pe ghicitoare”

Invitată în podcastul lui Bursucu, Andreea Tonciu a recunoscut că mergea la ghicitoare des pentru a afla ce se întâmplă în viitorul ei. „Asta n-am zis-o! Toți banii făcuți în televiziune s-au dus pe ghicitoare la mine, fără să mă mărit. Eram nebună. Le știam pe toate din București, ajunsesem pe la Giurgiu. Mie îmi plăcea să îmi zică în cărți ce vede, ce se întâmplă, cum va fi.

Niște porcării. Era o vrăjeală, dar mie îmi plăcea. Intrasem în nebunia asta cu vrăjitoarele, credeam ceea ce mi se spune acolo”, a declarat Andreea Tonciu, în podcastul lui Bursucu.

După ce s-a căsătorit cu Daniel Niculescu, Andreea Tonciu nu a mai apărut la TV, deoarece soțul ei nu a fost de acord. A refuzat emisiuni precum „Asia Express”, dar și show-ul lui nea Marin de la Antena 1. „Eu, de când m-am măritat, am avut cam interzis să mai vorbesc cu trecutul meu.

Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor! Eu 4 ani nu am apărut la televizor. Am fost în depresie. Eu nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni 4 ani. Eu ajunsesem să fiu în depresie”, a mai dezvăluit ea.

De ceva vreme, Andreea Tonciu a revenit în unele proiecte de televiziune, a fost concurentă la „Bravo, ai stil”, la Kanal D, dar și la „Survivor”, la Pro TV.

Ce declarații face Andreea Tonciu despre soțul ei, Daniel Niculescu

În același podcast, ea a făcut dezvăluiri despre soțul ei, cu care are o relație din 2015 și e căsătorită de opt ani. Daniel Niculescu este fost sportiv de performanță, el, a practicat boxul mai mulți ani, iar în prezent conduce unul sau mai multe businessuri.

Fosta asistentă de televiziune spune că soțul ei nu o ajută deloc la treburile casnice sau la creșterea copilului, el e preocupat doar să facă bani. „Soțul meu nu duce copilul afară. Nu face altceva decât bani, atât. Nu face nimic altceva în casă. Nu duce gunoiul, nu strânge masa, nu-și face curat, nu face absolut nimic. I se pune masa, i se strânge masa.

Eu sunt ok. Da, de ce nu? Ce, mi-am luat sclav să strângă? Nu. Ce, mi-am luat babysitter să stea cu copilul? Nu. Eu, ca mamă, trebuie să stau cu copilul. Dacă sunt și weekenduri când ieșim împreună la munte, la mare, în vacanțe, da. Dar așa, să stea soțul cu copilul afară, nu. Eu stau, pentru că eu nu am loc de muncă, sunt casnică. Eu fac toate cumpărăturile singură, tot ce înseamnă casă”, a spus Andreea Tonciu, conform Unica.

