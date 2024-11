La sala de fitness Mitică Dragomir merge zilnic, cu excepția zilei de sâmbătă când merge pe jos în parc. „Eu mă duc în fiecare zi la sală. Jur. În fiecare zi, mai puțin sâmbăta, când dau o tură de 7.000 – 8.000 de pași în parc. Fac bicicletă un sfert de oră. Cam 5 kilometri pe bicicletă.

Mă duc în partea ailaltă față de ăia care trag de fiare, că eu nu trag de fiare. Râdem, le mai spun un banc, mai zic ei ceva. Uită să mai facă exerciții când mă duc eu. După, mă duc la bazin. 15 minute înot. După 15 minute, mă duc în jacuzzi și fac masaj în jacuzzi. După ce fac 15 minute la astea, mă duc în saună 15 minute. După aceea, 15 minute prin duș și ușchiala. Stau o oră jumate”, a spus Mitică Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.

Ce pensie are Mitică Dragomir după recalculare

Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), în vârstă de 78 de ani, se bucură de trei pensii distincte, iar recent, după recalculare, suma pe care o primește lunar a crescut considerabil. Începând cu 1 septembrie, statul român îi oferă cu 2.500 – 3.000 de lei mai mult pe lună, consolidând astfel veniturile sale. Fost fotbalist și politician, Mitică Dragomir beneficiază de o rentă viageră din sport, o pensie de fost parlamentar, estimată la 7.000 de lei, și o pensie bazată pe contribuțiile sale, care înainte de recalculare era de aproximativ 4.000 de euro.

„Mi-a mai dat 25-30 de milioane vechi. Păi, bă, frate, dacă am plătit? Eu iau pe contribuție… Mi-a făcut recalculare. Am avut salariu 15.000 dolari pe lună. Plăteam 6.000 la stat. Lună de lună. Păi, dacă până la 70 de ani am avut salariul ăsta și am plătit la stat, n-am dreptul și eu să-mi iau? Ei au dat sau au plătit? A, ălora care au plătit și le ia, e nedrept și să le dea banii înapoi. Dar care n-au contribuit și fac gălăgie, n-au bă dreptate! Ciocu mic!”, a afirmat Mitică Dragomir pentru Fanatik.

Câți bani cheltuie Mitică Dragomir pe lună

Cu toate acestea, Mitică Dragomir mărturisește că nu păstrează banii pentru el, preferând să îi ofere nepoților săi. Deși primește sume substanțiale, fostul președinte al LPF spune că lui îi sunt suficienți aproximativ 2.000 de euro pe lună pentru a acoperi cheltuielile legate de chirie și medicamente. Generozitatea sa față de familie, în special față de nepoți, rămâne o prioritate, chiar dacă veniturile sale au crescut semnificativ după recalcularea pensiei.

„Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată. Aș putea trăi, fără să exagerez cu nimic, împreună cu nevasta mea, dacă aș plăti chiria și medicația, că suntem bătrâni, n-aș cheltui mai mult de 5.000-6.000 de lei pe lună. Niciodată nu am bani, pentru că atunci când am dau la nepoți”, a dezvăluit fostul președinte LPF în cadrul unui interviu.

