Tudor Chirilă, 48 de ani, este cunoscut și recunoscut pentru cariera lui muzicală și în teatru, dar și pentru activitatea lui în televiziune. Artistul a fost invitat de Mihai Bobonete în podcast-ul său ”Da Bravo” și a urmat o incursiune interesantă în lumea amintirilor lui Tudor Chirilă. Totodată, fanii lui au putut să afle și alte detalii inedite despre muzicianul care a făcut Facultatea de Teatru.

Ce cântă în gând dimineața

„Aș vrea să fac mai mult teatru, dar cum muzică mă absoarbe… Muzicienii mă consideră actor, iar actorii muzicieni. Trebuie să muncesc mai mult ca să confirm mai mult. Mai cânt din piesele mele dimineața. M-a spart tema din , nu-mi ieșea din cap multă vreme. Îmi plac multe coloane sonore. Întotdeauna m-a fascinat refrenul melodiei lui Gheorghe Gheorghiu: <Și dacă dragoste nu e / Nimic nu e....>, a mărturisit Tudor Chirilă.

Dacă nu intra la facultate, ajungea vânzător la butic

Amintirile sale sunt complexe, de la cele ale copilăriei la primele succese în muzică, alături de trupa sa ”Vama Veche”, de la câteva momente de neuitat cu tatăl său, legendarul ziarist și scriitor Ioan Chirilă, apoi cu copiii săi, doi băieți pe care-i are alături de iubita sa, Iulia Mâzgan.

”Nu pot uita momentul în care am luat la facultate și am scăpat de povara de a mă lua tata să mă angajeze la butic, așa-mi zicea că va face dacă nu continuu studiile. Primul nostru concert Vama Veche din Vamă, când oamenii și-au urcat mașinile pe cric să ne lumineze scena. Generatorul era foarte slab. , am strigat la final. Și toți cei din public au luat-o la fugă strigând: . Copiii care aleargă către mare”, a rememorat Tudor Chirilă.

”M-a dus sub ușa apartamentului”

Nu-și poate șterge din minte nici amintirea teribilă cu cutremurul din 1977, de pe 4 martie. ”Am amintirea asta cu tata de la cutremurul din „77, m-a luat în brațe și m-a dus sub ușa apartamentului. Nu știu cât ar fi funcționat. Aveam un vecin, domnul Atanasoaie, care a coborât patru etaje, contrar oricărui manual din timpul cataclismelor, a scăpat cu viața. Tata mă strângea foarte tare în brațe, a căzut un casetofon, au mai căzut și alte lucruri prin casă. Frate-miu era cu maică-mea la un spectacol, la Teatrul Național. Apoi, avea tata o Lada 1200 S, mergeam la mare, în drum opream pe la Fetești. Și am culorile astea în cap: verde de la ardei, roșu de la roșii, alb de la brânză și mov de la sălămior, asta cine prindea”, a comentat artistul.

Două nașteri, două poze de copertă

Nașterea copiilor reprezintă ale episoade esențiale din viața lui Tudor Chirilă. ”Am două poze de New York Times. Nici nu le-am arătat copiilor mei, nu are farmec acum. Copiii mei nu apar în social media. Avem vreo 10.000 de poze, multe filmulețe, am hotărât ca la 18 ani să fac un pachet să le arăt pe etape, de la 0 la 5 ani, de la 5 ani la 10 ani și tot așa. Jurnalul lor. De la prima febră, de la tot felul de lucruri ce-au rămas în amintire. La nașterea primului copil, am declanșat aparatul foto, fix când a ieșit, cu toată placenta aia… La al doilea, născut prin cezariană, am realizat că am luat obiectivul greșit, nu mai puteam prinde planul perfect. Nu mai era obiectivul de la prima naștere, cu aceeași încadratură.

”, a povestit Tudor, spre uluiala lui Mihai Bobonete.

Medicul a mai amânat câteva minute intervenția! ”Și am fugit acasă, am luat obiectivul corect. Am ambele poze cu aceeași încadratură. Sunt cele mai frumoase poze pe care le-am făcut vreodată”, s-a lăudat Chirilă.

foto: Hepta

