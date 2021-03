Momente delicate pentru Laura Cosoi. „Când am ajuns în salon, m-a bușit plânsul. Cel mai greu lucru ar fi să-mi cresc copiii singură”

„Când am născut-o pe Rita, care acum are 2 ani și jumătate, când am ajuns în salon, m-a bușit plânsul. A fost naștere naturală. M-a bușit plânsul pentru că nu știam ce se întâmplă, eram copleșită, mi se părea că m-am despărțit de ea.

Ăsta a fost sentimentul, o despărțire, că nu mai depindea de mine. Și crește apoi o dragoste în tine, nu știu dacă e și atunci o descoperi sau crește odată cu copilul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Am descoperit că într-o mamă încape atâta dragoste, încât nu-ți poți imagina. Dar sufletul mamei este încăpător, face loc pentru fiecare pui”, a spus Laura Cosoi în mediul online.

„Când ești părinte, copiii scot din tine lucrurile despre care nu știai. Eu nu sunt o mamă răbdătoare și nici o mamă jucăușă, dar pot spune că am descoperit că am infinită răbdare pentru ele. Este singurul loc și moment când am răbdare.

Dacă mă întrebi care este cel mai greu lucru ar fi să-mi cresc copiii singură, mi se pare extrem de dur și la fel de greu mi se pare să crească copiii fără părinți”, a mai adăugat vedeta.

Citeşte şi:

Harta cu distribuirea vaccinurilor anti-COVID în lume. Care este cel mai utilizat ser și cum se luptă „diplomația seringilor”

Băieții deștepți de la Hidroelectrica (II). Cum a făcut UDMR-istul Borbely Karoly slalom cu funcții bine plătite la stat

Tensiuni în Marea Britanie, după ce o tânără a fost răpită și ucisă de un polițist. Oamenii care îi aduceau un omagiu, alungați pentru că încălcau regulile anti-COVID

PARTENERI - GSP.RO A fost vedetă în anii 1980, iar acum a ajuns să doarmă de 4 ani într-un cimitir: „Muncești toată viața și agoniseala îți dispare în câteva clipe”

Playtech.ro BOMBĂ! De ce nu se căsătorește Smiley cu Gina Pistol. Motivul, invocat și cu Laura Cosoi

Observatornews.ro O turmă de cerbi "atacă" un BMW Seria 5, pe un drum din Polonia. Animalele, filmate cum sar pe mașina în mișcare

HOROSCOP Horoscop 14 martie 2021. Taurii sunt mai prietenoși astăzi, ceea ce poate atrage multe reacții pozitive

Știrileprotv.ro O femeie din Suceava și-a făcut bagajele și a plecat brusc de acasă, lăsându-și singuri cei 6 copii. Motivul este incredibil

Telekomsport ALERTĂ! Prezentatorul TV care miercuri a fost dat afară după ce a criticat o femeie importantă

PUBLICITATE Descoperă Viorica. Află ce poate face acest produs cosmetic pentru tine (Publicitate)