„Am convenit să menținem prețul protejat atât pentru motorină, cât și pentru benzină”

Péter Magyar a reînnoit angajamentul de menținere a prețului protejat la combustibili, conform unui anunț făcut pe pagina sa oficială de socializare, după o întâlnire cu Zsolt Hernádi, directorul general MOL, și alți lideri ai companiei.

Magyar a declarat că, în cadrul discuțiilor purtate, reprezentanții MOL au confirmat că aprovizionarea cu combustibili a țării va continua fără întreruperi, în ciuda fluctuațiilor de pe piața internațională.

„Am convenit să menținem prețul protejat atât pentru motorină, cât și pentru benzină, și acest lucru nu va împovăra suplimentar bugetul de stat”, a subliniat liderul partidului Tisza.

Apel pentru Viktor Orbán

În plus, Magyar a cerut public premierului în exercițiu, Viktor Orbán, să extindă până la 30 mai măsura de reducere a accizelor la combustibili, care urmează să expire pe 30 aprilie.

Această cerere face parte dintr-o serie de măsuri propuse de noul guvern pentru a proteja consumatorii de creșterea prețurilor la combustibili.

Care este prețul protejat

Măsura prețului protejat pentru combustibili a fost introdusă pe 9 martie de guvernul Fidesz, stabilind limite maxime de 595 de forinți (8,38 de lei la cursul la zi) pentru benzină și 615 de forinți (8,67 de lei) pentru motorină.

În campania electorală, partidul Tisza, condus de Magyar, a promis un preț plafonat de 480 de forinți (6,76 de lei) pentru combustibili.

Prețul plafonat pentru carburant este valabil doar pentru cei care au mașini înscrise în circulație în Ungaria. Pentru ceilalți, benzina se vindea, săptămâna trecută, la un preț în jurul a 795 de forinți (11,2 lei).





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE