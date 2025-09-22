Momentele grele prin care a trecut Marius Niță de la Antena Stars: „Mă trezeam plângând, dar n-am renunțat”

Lunile au trecut, prezentatorul a lăsat în spate știrile politice și a revenit la știrile mondene, cele de care se ocupa și în urmă cu mai mulți ani. Iar acum Marius Niță a stat de vorbă cu Libertatea despre momentele plăcute și mai puțin plăcute din cariera lui.

Marius Niță s-a simțit epuizat în trecut

„Cariera mea în televiziune este atât de longevivă încât la început mergeam la filmări cu o casetă Beta (ceva imens) și microfon cu fir. Wireless-ul nici nu fusese inventat! Apoi mergeam în montaj și urma «cut-cut» (se monta știrea direct de pe caseta cu materialul brut, pe o altă casetă). Nu există un moment anume pe care să-l consider ca fiind «reușita supremă» în televiziune. De fiecare dată când producțiile la care lucrez fac cifre bune, este o reușită. Și, de cele mai multe ori, acestea au fost bune.

Clipe grele sunt tot timpul. În televiziune, în general, nu ai program de opt ore sau liber de sărbători. Anul acesta a fost primul Paște pe care nu l-am petrecut la muncă și mi s-a părut tare ciudat. De-a lungul anilor au fost producții la care lucram de la ora 10.00 dimineața, până la ora 01.00 noaptea, sezoane la rând. Mă trezeam plângând la propriu din cauza epuizării, dar n-am renunțat niciodată”, a spus Marius Niță în exclusivitate pentru Libertatea.

Prezentatorul Știrilor Antena Stars ne-a vorbit și despre cea mai mare provocare de când a schimbat locul de muncă: trezitul foarte devreme!

„Cea mai mare provocare rămâne trezirea la ora 04.45. Venind după atâția ani de știri, tot la știri, totul decurge firesc. Mai ales că am nimerit într-o echipă cu experiență, care se ocupă minuțios de tot conținutul. Ceea ce mă face să intru relaxat în jurnal. Evident, lucrăm în echipă și realizăm împreună absolut tot ce vedeți la Știrile Antena Stars”, a adăugat Marius Niță.

În timpul liber, prezentatorul de la Antena Stars se întâlnește cu prietenii

Întrebat ce face în timpul liber, Marius Niță a precizat că nu mai iese în cluburi, cu preferă să se plimbe prin natură sau să meargă la cumpărături.

„Producătoarele noastre au grijă de noi, le aud adesea spunându-ne: «Mergeți să vă odihniți»! După ședința de sumar, rămânem în contact pe tot parcursul zilei și concretizăm conținutul pentru ziua următoare. Weekendurile, în mare parte, sunt dedicate treburilor casnice, pe care nu reușesc să le fac în timpul săptămânii, dar și cumpărăturilor. Apoi mai bifez întâlniri cu prietenii, plimbări în natură sau câteva ore de somn în plus, rămase restante. Bătrânește, așa…

Cluburile nu mai sunt de mult timp în aria locurilor pe care le frecventez. Mă tot încrâncenez să reiau programul de mers la sală, dar tot amân momentul. Și vreau să mă înscriu la a doua sesiune de cursuri în cadrul Antena Academy”, a încheiat prezentatorul de la Antena Stars interviul pentru Libertatea.

Momentele grele prin care a trecut Marius Niță de la Antena Stars: „Mă trezeam plângând, dar n-am renunțat"
