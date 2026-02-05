Un moment care a făcut istorie în televiziunea din România continuă să fie amintit și astăzi. Au trecut aproape 24 de ani de când Elena Cârstea a împins-o pe Andreea Bălan în piscină, într-o emisiune prezentată de Dan Negru, iar scena rămâne una dintre cele mai stânjenitoare apariții live din cariera artistei din trupa Andre.

Invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Bălan a readus în discuție episodul din vara lui 2002, când avea doar 17 ani și se afla în plin succes alături de trupa Andre. Era pe val, cu hituri în topuri și fani la picioare, iar aparițiile ei erau tratate ca ale unui adevărat superstar al momentului.

În acea perioadă, Elena Cârstea era deja un nume consacrat în muzica românească. Întâlnirea dintre cele două a avut loc în cadrul unei emisiuni filmate pe marginea unei piscine. Potrivit declarațiilor făcute ulterior, Elena Cârstea ar fi fost deranjată de atitudinea tinerei artiste și de discuția purtată cu aceasta. Schimbul de replici s-a tensionat rapid, iar gestul impulsiv nu a întârziat să apară: Elena Cârstea a împins-o pe Andreea Bălan direct în apă, sub privirile surprinse ale colegilor de platou și ale telespectatorilor.

Momentul a creat rumoare. Mai mulți artiști prezenți au încercat să detensioneze situația prin glume, iar Dan Negru a intervenit prompt, ajutând-o pe Andreea să iasă din piscină și invitându-le pe cele două să îngroape securea războiului. Udă leoarcă, dar zâmbitoare, Andreea Bălan și-a păstrat calmul, s-a lăudat din nou cu performanțele muzicale și chiar a dat mâna cu Elena Cârstea, în semn de împăcare.

Deși scena a fost intens comentată ani la rând, Andreea Bălan a ales să nu transforme incidentul într-un conflict de durată. A evitat confruntările publice și a încercat să lase impresia că nu a fost afectată de acel episod neașteptat din direct.

Elena Cârstea regretă gestul făcut

În 2015, Elena Cârstea declara că regretă gestul făcut și spunea că ar fi sărit imediat în piscină dacă Andreea nu ar fi știut să înoate. Tot atunci a dat de înțeles că nu au mai păstrat legătura după acel incident din 2002.

„Andreea era foarte agresivă și avea fițe. A început să curgă scârba și pe mine și s-a ales praful. Săream după ea dacă nu știa să înoate. Mi-a părut rău în secunda în care am împins-o, dar a fost prea târziu.

Nu am mai vorbit cu Andreea de atunci, dar mi-ar face plăcere să o văd, să râdem de toată faza asta. Să facem o baie împreună!”, spunea Elena Cârstea în urmă cu 10 ani.

Andreea Bălan nu a rămas supărată pe Elena Cârstea

La rândul său, Andreea Bălan a afirmat în trecut că nu a rămas supărată pe colega sa de breaslă. Mai mult, i-a luat apărarea Elenei Cârstea într-un conflict public cu fostul impresar al acesteia, Lucian Ionescu, care o acuza de probleme cu alcoolul și susținea că acestea ar fi contribuit la declinul carierei sale muzicale.

„A fost un concurs la o emisiune din vara anului 2002 pe care eu l-am câştigat şi doamna Elena Cârstea probabil a luat-o prea în serios şi m-a împins în piscină. După emisiune ne-am strâns mâinile şi ne-am împăcat.

Nu cred că Elena Cârstea a consumat alcool atunci, nu cred că un artist ar bea înainte de o emisiune cu audienţă atât de mare. Nu înţeleg de ce domnul Lucian Ionescu aduce acum aminte de întâmplarea aceea veche. Nu înţeleg de ce Lucian Ionescu iese acum şi vorbeşte de rău de toţi artiştii cu care a colaborat. Nu este OK ceea ce face”, a declarat Andreea Bălan pentru Acces Direct de la Antena 1.

