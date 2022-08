Cei doi conduc împreună un restaurant. „Am învățat în ultimii 2 ani puterea lui ÎMPREUNĂ. Și că nu e nevoie de mulți pentru asta. Noi am început în DOI. Apoi s-au adunat oameni care iubesc experiența, care au vrut să ne cunoască sau care au avut curajul să încerce altceva.

Așa s-a născut «one table concept». Care adună la o singură masă, bucuria de a fi ÎMPREUNĂ, plăcerea unui gust rafinat și puterea poveștilor. Adică, experiența”, a mărturisit chef Cezar Munteanu.

Cunoscutul bucătar și soția lui, Mona Nicolici, apar împreună la restaurant, în câteva imagini postate pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Viața Monei Nicolici la 16 ani de când a renunțat la televiziune

În prezent, Mona Nicolici are emisiune la radio, dar e și antreprenor. „Acum toată lumea crede că sunt jurnalist la Europa FM, dar eu am doar o emisiune acolo. Eu sunt antreprenor, consultant în sustenabilitate şi CSR (Responsabilitate Socială Corporativă, n.r.), am şi un restaurant cu soţul meu.

Şi sunt şi la un master de Conservare a biodiversităţii, unde sunt bursieră”, a declarat Mona Nicolici în interviul pentru okmagazine.ro.

Mona Nicolici a fost căsătorită, din 1992, cu Mihai Nicolici, un afacerist care deține un magazin de vinuri. Cei doi au împreună doi copii.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Adevăratul motiv pentru care David Popovici s-a retras înainte de finala de 400 de metri liber. Antrenorul lui explică

Playtech.ro Imaginile MOMENTULUI cu Elena Băsescu! Fusta PREA SCURTĂ e de vină, ce a făcut în plină zi. FOTO

Observatornews.ro Afacerea cu care un prahovean a dat lovitura. Cu cât se vinde un kilogram de "rubin"

HOROSCOP Horoscop 18 august 2022. Berbecii au șansa de a trăi o zi frumoasă și pe acest fond pozitiv să și rezolve unele dintre problemele spinoase

Știrileprotv.ro Cei doi tineri dispăruți în mare, la Costinești, ar fi fost trimiși pe plajă de frica unui control ITM, susțin rudele

FANATIK.RO Doina Teodoru se iubește cu Cătălin Scărlătescu, dar este fana lui Sorin Bontea! Dezvăluirea, făcută chiar de faimosul chef

Orangesport.ro Specialistul american care anunţă următoarea ţară invadată după ce Rusia a atacat Ucraina: "Sperăm că realizează necesitatea de a se pregăti de luptă"

PUBLICITATE Artista Irina Dragomir te ajută să identifici calea de mijloc dintre dorință și nevoie