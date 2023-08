Monica Anghel, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, a dezvăluit recent că imaginea ei a fost folosită fără consimțământul său pentru promovarea unor produse de slăbit. Pentru cancan.ro, vedeta a dezvăluit că a fost victima unei campanii de marketing frauduloase.

„Multă lume știe că, în ultimele luni, mi-a fost furată imaginea și asociată în scopuri comerciale cu te miri ce produse, ca și cum eu aș promova anumite lucruri. Partea proastă a lucrurilor e că nici acum nu știu cine și ce a avut de împărțit cu mine! (…)

Cele două avocate ale mele au întors pământul cu fundul în sus, dar tot nu știm cine stă în spatele acelor site-uri fantomă. Oricâte încercări am făcut, la câte porți am bătut, din păcate nu am reușit să aflăm mai nimic. E un fel de prinde-l de poți!”

Monica Anghel a dorit să clarifice că nu susține și nu promovează astfel de produse miraculoase de slăbit. Ea a atras atenția asupra faptului că nu există formule sau picături magice care să ducă la pierderea rapidă în greutate. Artista a subliniat importanța consultării medicului și a evitării informațiilor dubioase.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Recomandări O nouă alertă meteo de vijelii! Jumătate de țară, vizată de ploi torențiale și furtuni. Harta zonelor aflate sub cod portocaliu

„Nu-mi rămâne decât să le spun tuturor că nu există formule sau picături magice de slăbit. Singura soluție, oameni buni, e să apelați mereu la sfatul medicului și să nu dați crezare nu știu cui, nici măcar mie când mă vedeți într-o ipostază în care nu m-ați mai văzut!”

Artista a exprimat și îngrijorarea cu privire la creșterea campaniilor de promovare a produselor de slăbit care folosesc imagini ale unor persoane cunoscute, fără acordul acestora. Ea a observat că apar și imagini cu medici reputați care, fără voia lor, sunt implicați în aceeași situație și promovează metode discutabile de slăbit.

„Mi se pare că și campania asta a crescut. În loc să reușesc s-o țin sub control, dimpotrivă, toate prostiile alea cu slăbitul-minune în care e asociată și imaginea mea, repet fără voința mea, au crescut. Și sesiz că apar și imagini cu medici cunoscuți care fac, fără voia lor, același lucru, propun tot felul de chestiuni discutabile. Parcă am fi învinși de un sistem ciudat! Iată de ce insist ca lumea să se informeze cât mai bine posibil, pentru a evita cât mai multe situații de nedorit!”, a conchis Monica Anghel.

Monica Anghel are aceeași greutate ca la 24 de ani

Recomandări DIASPORA PIERDUTĂ. Un tânăr român născut lângă Roma muncește acum sezonier în Norvegia: „Am plecat din cel mai frumos sat din Italia și, când am ajuns prima dată în România, nu era asfalt”

Monica Anghel, în vârstă de 51 de ani, a luat decizia de a scăpa de kilogramele în plus, pentru că ajunsese să aibă și probleme de sănătate. În prezent, ea cântărește 59 de kilograme, aceeași greutate pe care o avea la 24 de ani. Sportul a ajutat-o foarte mult și reușește să se mențină la această formă de care este foarte mulțumită.

„Am rămas la 59,4 kg, ca atunci când aveam 24 de ani. Mă rog, atunci când aveam 24 de ani aveam 58 kg. De când am slăbit, am avut cel mai puțin 57 kg, dar evident că apucându-te de sport, se face masă musculară și atunci e normal să îți arate cântarul puțin mai mult”, a declarat vedeta pentru Playtech.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Bătrânii care rămân fără pensie! Decizia vizează 1 milion de români. Anunțul e oficial

Viva.ro Cu ce bărbat celebru s-a afișat Viviana Sposub, la scurt timp de la despărțirea de George Burcea: 'Dragul meu...'

PUBLICITATE Hub de inovație și învățare continuă pentru medici

FANATIK.RO Locul din România considerat un adevărat paradis și de care turiștii au început să fugă. De la o atracție de interes național a devenit o paragină

Știrileprotv.ro „Un portal către mijlocul pământului”. Groapa gigantică din mijlocul unui lac care a băgat groaza în oameni | GALERIE FOTO

Observatornews.ro Fată găsită moartă într-un parc din Mangalia, în plină zi. Se afla sub o bancă şi avea semne de violenţă pe corp

Orangesport.ro Nu este maşina lui Gigi Becali! De ce a apărut, de fapt, în Rolls-Royce şi ce impresie i-a lăsat bolidul de 500.000 de euro: "Vorbesc serios" | EXCLUSIV

Unica.ro Jojo și Paul Ipate s-au căsătorit în Italia. Detaliul care a atras atenția în imaginile de la eveniment