„Am reușit să pierd 20 de kilograme în 5 luni prin regimul disociat. Practic, 3 zile mâncăm carne, inclusiv mezeluri, organe și tocătură – fără orez. Următoarele trei zile erau dedicate legumelor și fructelor… și aici era permis orice în afară de orez, mazăre, fasole verde, cartofi, banane, semințe, fistic, pere, struguri și fructe confiate. Apoi urmau zilele de lactate, unde era permis orice, inclusiv smântână. Chiar și când mergeam la restaurant comandăm un platou cu mai multe sortimente de brânză.

Am reușit să scap de 20 de kilograme… e mare lucru. Am pierdut 7 kilograme chiar în primele două săptămâni, iar după aceea nu am mai dat jos nimic timp de o lună”, a povestit Monica Anghel, potrivit forummamici.ro.

În 2017, Monica Anghel a suferit o intervenție chirurgicală la coloană. Binecunoscuta artistă a mărturisit că s-a temut că nu va mai putea merge vreodată.

