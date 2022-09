„Vreau să mă simt bine, nu e niciun obiectiv. Important este să nu mă mai doară absolut deloc niciun fel de articulație, pentru că ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să încep să slăbesc încă puțin mai mult decât am slăbit. Începuse să mă doară șoldul și genunchiul și am zis ok, trebuie să mai slăbesc un pic, asta după ce am vorbit cu doctorul Marius Catană, cel care m-a operat pe coloană.

M-am dus la el și mi-a spus: «Probabil că nu ar fi rău să mai slăbești încă ceva». În momentul în care nu o să mai am niciun fel de durere în articulație, aceea este greutatea optimă. Degeaba spun eu: vreau să mai slăbesc 3 kg sau 10, nu are legătură cu numărul kilogramelor. În momentul în care simți că, după o perioadă de timp, nu te mai doare nimic, înseamnă că aceea este greutatea optimă”, a declarat Monica Anghel.

Ce mănâncă Monica Anghel

De o bună perioadă de timp, Monica Anghel e foarte atentă la alimentația ei. A și dezvăluit care e regimul ei. „Fac fastingul acela de 20 de ore și câteodată de 24 de ore. Mănânc salată cu carne, salată cu pește, salată cu brânză, salată cu ouă. Când simt nevoia de ceva dulce, mănânc niște fructe, beau apă foarte multă: 2,5 l pe zi. În luna martie, am fost la Brașov, la detox, și acolo am stat de vorbă cu doamna doctor Alina Spinean și ea mi-a recomandat să fac chestiunea aceasta, care mi-a prins extraordinar de bine.

Din martie și până acum am slăbit cam 7 kg. Vreau să fie un mod de viață, pentru că mă simt foarte bine, am foarte multă energie. Organismul nu mai are nevoie să consume energia ca să digere mâncarea și atunci am energie să fac o groază de alte lucruri”, a mai declarat Monica Anghel pentru sursa precizată mai sus.

