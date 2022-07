După ce s-a operat la coloană, Monica Anghel a reușit să slăbească 30 de kilograme. Vedeta este extrem de revoltată după ce un site care vinde picături pentru slăbit s-a folosit de imaginea ei. Artista a vrut să lămurească situația și a declarat că ea nu a luat niciodată astfel de substanțe și că a slăbit după ce nu a mai consumat mâncare prăjită sau fast-food.

„Nu am luat în viața mea picături să slăbesc, cum am văzut pe un site. Nu vă mai luați după toți hoții care se folosesc de imaginea mea! Nu este nimic adevărat. Să nu vă încredeți în tot ce apare pe aceste site-uri. Eu nu mai consum deloc de la fast-food și nimic prăjit. Am slăbit 30 kg, dar am avut această motivație, să fiu sănătoasă. Eu nu am avut complexe de acest gen, că sunt grasă. Nu putem fi toți la fel, trași la indigo”, a declarat, pentru Fanatik, Monica Anghel.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Monica Anghel vrea să mai slăbească 5 kilograme

Vedeta spune că în pandemia s-a îngrășat 5 kilograme, iar acum își dorește să le dea jos. Dincolo de greutate, Monica Anghel consideră că cel mai important este să fie sănătoasă.

„Am slăbit în urmă cu 4 ani și m-am menținut, dar nu e ușor. Doar în pandemie am mai pus nițel pe mine, dar atunci cred că toată lumea a mai făcut și prostii. Eu am acum 65 de kg, dar aș vrea să mai slăbesc încă 5 kg, pentru că mă doare un genunchi și asta înseamnă că se pune presiune asupra lui și nu e ok. Însă important este să te simți tu bine cu tine și să fii sănătos”, a mai declarat artista.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Liviu Dragnea s-ar iubi cu o fostă sportivă, cu 34 de ani mai tânără ca el. Primele reacții din partea celor doi

Playtech.ro George Buhnici RUPE TĂCEREA despre derapajul de la Neversea și își cere scuze: „ Ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură” VIDEO

Observatornews.ro George Buhnici îşi cere scuze la 10 zile de la declaraţiile despre "soţia minoră" şi "vergeturi la plajă": "Am primit acuzaţii şi ameninţări"

HOROSCOP Horoscop 26 iulie 2022. Leii își caută cu sârguință locul în lume și bine fac, mai ales acum, când totul e tulbure și nesigur

Știrileprotv.ro Un copil s-a infectat cu o amibă care mănâncă creierul după ce a fost la plajă. Apa contaminată i-a intrat în corp prin nas

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Surpriză de la PRO TV, pentru fanii serialului ”Vlad”