Monica Bîrlădeanu, actrița în vârstă de 47 de ani, a postat pe Facebook o fotografie realizată în oglindă, într-o sală de fitness spațioasă, luminată modern, unde se pot observa echipamentele de antrenament și podeaua din lemn specifică claselor de grup. În imagine, ea poartă colanți negri și un maiou negru cu guler înalt, o ținută simplă și practică, potrivită pentru antrenamentele intense.

Cum își menține silueta Monica Bîrlădeanu

Este încălțată cu pantofi sport deschiși la culoare și ține în mână o sticlă de apă, semn al importanței hidratării în timpul efortului fizic. Apariția este una relaxată și autentică, fără artificii, surprinzând-o într-un moment de după antrenament.

Alături de fotografie, Monica Bîrlădeanu a transmis un mesaj sincer despre realitatea din spatele imaginilor perfecte de pe rețelele sociale și despre efortul constant pe care îl presupune menținerea formei fizice, mai ales după 40 de ani.

„Nu vă lăsați păcăliți de această poză! Toate pozăm rezultate sau momente în care ridicăm greutăți zâmbind… și nu scrâșnitul dinților, momentele în care vrei să renunți pentru că nu te mai țin picioarele sau când simți că ai eșuat, că, din toată clasa, tu ești singura care nu a dus un exercițiu până la capăt.

Da, merg la clase ambițioase, care ridică ștacheta sus, ca să fiu motivată să mai rămân «în ring» încă un pic, când nu mai pot și vreau să ies. Aici, de exemplu, sunt la sfârșitul unei clase de lower body și îmi tremura atât de tare piciorul după efort, încât credeam că va blura imaginea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Însă, după 40 de ani, mișcarea e absolut esențială ca să poți păstra masa musculară. De asta va depinde calitatea vieții tale mai târziu. Fug să-mi iau câteva capsule de arnică, ca să mă recuperez mai rapid, s-o pot lua mâine de la capăt. Love!”.

Reacțiile fanilor

Pe Facebook, fanii Monicăi Bîrlădeanu au reacționat după ce au văzut-o în colanți. „Te apreciez enorm pentru că faci asta. Nu mă pot urni deloc să merg la sală. Pe lângă faptul că nu îmi permit financiar tot ce implică asta, nici nu îmi place mișcarea, decât dacă mă plimb făcând poze”, a scris cineva.

„Ești frumoasă și arăți excelent! Nu te știu doar din poze. Felicitări! ❤️”, a comentat altcineva.

„Felicitări, arăți senzațional!”, a complimentat-o alt fan pe Facebook pe Monica Bîrlădeanu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE