Monica Dascălu se pregătește să revină la Pro TV, alături de colegii ei de trust. Deși nu a făcut încă anunțul oficial, ea a fost dată de gol de buna ei prietenă și colegă de breaslă Diana Enache.

Monica Dascălu a luat o pauză de televiziune după ce a devenit mamă pentru a doua oară, pentru a se dedica familiei. În trecut, Monica Dascălu a prezentat buletinul de știri de la ora 17:00, la Pro TV.

„În curând, pe aceeași scenă, în formula completă!” – a scris Diana Enache pe Instagram, în dreptul unui selfie făcut împreună cu Monica Dascălu.

Monica Dascălu a adus pe lume o fetiță în vara anului trecut și mai are un băiețel, în vârstă de doi ani. Botezul fetiței a avut loc în cadrul uneui eveniment foarte restrîns.

„Eu, înainte de căsătorie, am fost eu, după căsătorie, sunt tot eu, iar Mihai, înainte de căsătorie, a fost el, iar după căsătorie, este el. Nici unul dintre noi nu a făcut nimic impus, forțat. Nu ne-am transformat, nu ne-am schimbat obiceiurile.

Am fost noi înşine și sun­tem noi înșine și ne este bine împreună. Și atât!… Eu și Mihai așa am procedat: am lăsat lucrurile să meargă în ritmul lor. Eram, deja, împreună de cinci ani, iar căsătoria a părut cel mai natural lucru. Și bucuria nu s-a stins”, a mărturisit Monica pentru demamici.ro.

La scurt timp după divorț, Monica Dascălu și-a găsit fericirea în brațele lui Cristi Varbanciu, un bărbat mai tânăr și proprietarul unei cunoscute companii de închirieri auto.

