Aurelian Temișan și Adrian Enache sunt doi dintre cei mai îndrăgiți artiști și toată lumea îi știa ca fiind buni prieteni. De curând au apărut zvonuri potrivit cărora între cei doi ar exista, de fapt, o rivalitate. Totul a pornitul de la concertele pe care aceștia și le-au programat în aceeași zi.

Pe 14 noiembrie, Aurelian Temișan și Adrian Enache și-au programat evenimentele pentru care au muncit foarte mult. Juratul de la „Te cunosc de undeva!” își va susține concertul la Opera Română, în timp ce la Sala Palatului va cânta Adrian Enache și îi va avea invitați pe Dida Drăgan, Theo Rose și Alexandra Ungureanu, trupa Krypton, dar și fiica sa, Diana Enache.

După ce au apărut speculații despre rivalitatea celor doi artiști, Monica Davidescu a ținut să lămurească aceste zvonuri. Actrița neagă că între cei doi ar exista tensiuni, ba chiar mărturisește că au o relație foarte frumoasă de prietenie.

„E speculație. Adrian a fost la noi la nuntă când am fost nași. Noi mergem la evenimentele de familie”, a declarat soția lui Aurelian Temișan pentru playtech.ro.

Monica Davidescu susține că a fost o pură coincidență faptul că soțul ei are concert în aceeași zi cu prietenul său. „A fost doar o întâmplare din cauza programului sălilor. Noi am găsit liber la Operă doar 14 noiembrie și nu știam că are și Adi în aceeași zi concert. Apoi am aflat că și el rezervase ziua asta la Sala Palatului, fiind printre puținele libere, fără să știe că noi am pus la Operă. E doar întâmplarea.”

Aurelian Temișan, despre concertul de la Opera Română

Artistul va fi acompaniat de Cardinal Show Orchestra, dirijor fiind Andrei Tudor, iar Liana Stanciu va fi prezentatorea evenimentului.

„Acest concert este o reflexie a ceea ce sunt ca artist, de când am debutat și până în prezent. Melodiile, 99% din repertoriul propriu, dar și câteva care mi-au influențat cariera sau aș fi vrut să mi-o influențeze, reprezintă ascensiunea și incursiunea mea în aceasta lume absolut minunată a muzicii.

Povestea vorbită si interactivitatea cu publicul în anumite momente, felul în care le forțez amintirile punându-i să dea timpul înapoi atunci când urmează câte o melodie care a fost un reper la vremea respectivă, va crea nostalgii în rândul spectatorilor și emoții pe măsură.

Vă aștept la un concert al amintirilor, unde tot muzica va fi liantul între trecut și prezent, și unde emoția nu are granițe”, este mesajul lui Aurelin Temișan despre evenimentul pe care îl pregătește în noiembrie.

Adrian Enache a aflat de ziua sa de naștere că va avea o nepoțică

Chiar de ziua de naștere a artistului, fiica sa l-a anunțat sexul bebelușului. Adrian Enache a împlinit pe 12 iunie 57 de ani. „Pentru că astăzi este ziua ta, eu zic că vei primi cel mai frumos cadou de până acum, eu așa zic”, a spus Diana.

Adrian Enache este mândru că va deveni bunic și așteaptă cu mare nerăbdare ziua în care își va cunoaște nepoțica. Artistul a dezvăluit ce nume va purta micuța, iar părinții au ales un nume de sfânt. Pe fetiță o va chema Maria, iar Diana și Ionuț vor mai alege încă un prenume pentru fiica lor.

„Cred că Maria pentru că este un nume extrem de frumos și sfânt, care este cântat în multe melodii. Să vedem la al doilea ce nume au în plan, dar Maria știu sigur”, a declarat Adrian Enache, la Antena Stars.