Monica Gabor îl evită pe Irinel Columbeanu: „Nu m-a sunat și nici nu sunt supărat”. Cu ce fostă iubită vrea să se împace

Irinel Columbeanu traversează o etapă cu totul diferită a vieții sale, departe de opulența care l-a consacrat. Fostul milionar de la Izvorani, care acum are 68 de ani, locuiește de aproape doi ani într-un azil din Ghermănești și se declară împăcat cu noua sa viață. După pierderea averii și a celebrei vile, Irinel s-a întors către credință, botezându-se la finalul anului trecut și lăsându-se complet în voia lui Dumnezeu.

Chiar dacă sărbătorile le-a petrecut alături de „colegii de suferință”, cum îi numește, fostul milionar nu a fost uitat de fiica sa. Irina l-a sunat la miezul nopții de Revelion, unde petrecea cu mama ei, iar Irinel a mărturisit pentru CANCAN.RO ce surpriză pregătește fiicei sale care va împlini 19 ani în curând.

„Am petrecut Revelionul aici, la cămin, cu colegii mei de suferință. Au fost multe pregătiri, am mâncat sarmale, salată de beouf, tradițional așa. Am ciocnit un pahar la 12 noaptea. Nu îmi mai pun dorințe, am zis ceva în gând. Îmi doresc să o mai văd o dată pe fiica mea, să-mi mai facă o vizită. M-a sunat Irina la 00.00 pe video am vorbit, era cu mama ei în Las Vegas”, a declarat Irinel.

Irinel Columbeanu vrea să se împace cu Oana Cojocaru

De asemenea, fostul milionar a mărturisit că îi este dor de fosta parteneră, Oana Cojocaru, pe care și-ar dori să o vadă, deși nu regretă relația distantă cu mama fiicei sale.

„Cu Monica nu am mai vorbit, nu m-a sunat și nici nu sunt supărat din această cauză, fiecare cu alegerile lui în viață. Îmi este dor de Oana, da, mai degrabă de ea. Asta e. Vreau să mă împac cu ea. Nu regret nimic”, a declarat fostul milionar.

