Recent, Monica Tatoiu a vorbit despre iubitele tinere ale lui Cristian Boureanu, fapt ce l-a deranjat pe acesta, mai ales că a început o nouă relație de puțin timp cu Cristina Belciu, în vârstă de 24 de ani. După declarațiile făcute de femeia de afaceri, fostul soț al Valentinei Pelinel s-a supărat pe aceasta și a avut o serie de reproșuri la adresa ei, motiv pentru care ea a decis să întrerupă legătura.

Invitată în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, Monica Tatoiu a fost întrebată de către Bursucu, prezentatorul emisiunii, despre iubitele lui Cristian Boureanu. „Ce părere aveți despre alegerile feminine pe care le face domnul Cristi Boureanu?”, a fost întrebarea pe care moderatorul i-a adresat-o invitatei sale.

Fără să stea prea mult pe gânduri, femeia de afaceri a oferit un răspuns cu care a reușit să o surprindă și pe Teo Trandafir. Monica Tatoiu i-a șters numărul de telefon al lui Cristi Boureanu, după ce acesta i-a reproșat că se amestecă în treburile care nu o privesc.

„Am să spun o chestie. Cristi Boureanu nu mai are telefonul meu în agendă. Eu am comandat. Chestia asta… Nu e copilul meu! Nu îmi permit să hotărăsc alegerile fiului meu. Fiecare cum își așterne, așa doarme. M-a supărat reacția după ce a apărut o chestie la voi, la WOWbiz și a zis că… Eu nu am nevoie de prieteni! Eu am 5 pisici și pe Tatoiu. Fiul meu… mai așa. M-a acuzat că mă bag unde nu-mi fierbe oala și probabil că are dreptate. Ce am eu treabă cu ce face el? Măcar fiul meu să se deștepte. E cam necopt la 28 de ani”, a declarat Monica Tatoiu la „Teo Show”.

Monica Tatoiu a refuzat avansurile unei persoane publice din România

O altă întrebare pe care invitata lui Teo Trandafir și a lui Bursucu a primit-o a fost legată de avansurile din partea persoanelor publice, din România, pe care le-a refuzat până acum. „Avansurile cărei persoane publice din România le-ați refuzat de-a lungul timpului?”, a fost întrebarea prezentatorului.

Fără să dea nume, femeia de afaceri a dat câteva detalii despre cel care i-a făcut avansuri în trecut. Ea spune că ar fi vorba despre un bărbat care era prieten și cu soțul ei.

„Un ministru de finanțe. Ia și tu prin excludere. Era și prieten cu Tatoiu. Un ministru de finanțare, care era prieten cu Tatoiu și a fugit cu nevasta lui Cristi Boureanu. Nici nu o consider un compliment, că la câte au fost…”, a dezvăluit Monica Tatoiu în emisiunea moderată de Teo Trandafir și Bursucu la Kanal D.

