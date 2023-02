Puțini știu că Monica Tatoiu și Florin Călinescu au fost colegi de școală și au avut o relație foarte apropiată. Fosta profesoară de matematică a povestit în cadrul unui interviu despre legătura cu prezentatorul de televiziune. Relația dintre Monica Tatoiu și Florin Călinescu s-a răcit în momentul în care soția acestuia s-a stins din viață. Femeia de afaceri i-a fost alături Anei în ultimele luni de viață.

„În clasa întâi, eu și Florin am fost colegi. El m-a plăcut, mie îmi plăcea de el doar când era mic, că era frumușel, acum s-a îngrășat. Dar a trebuit să mă mut la altă clasă. Eu am fost vagaboandă de mică, îmi plăceau băieții încă din grădiniță. În liceu eram în gașcă cu Florin. Aveam fiecare iubit/iubită. Eu eram la specială de matematică, el, la uman, iar iubitul meu la specială de fizică. Noi suntem prieteni foarte buni și acum.

„Pe el l-a marcat foarte mult pierderea soției”

Am fost apropiată de Ana, soția lui care a murit, care a lucrat cu mine la celebra firmă de cosmetice. Când a murit, am stat cu ea, la Budapesta, în ultimele ei luni de viață. Pe el l-a marcat foarte mult pierderea soției. Era o femeie excepțională, profundă, tandră, care pe el l-a echilibrat, fiind mai vulcanic. Și nu a vrut să accepte asta. El e o persoană foarte complexă. De atunci ne-am răcit, pentru că nu-mi plac oamenii care nu înțeleg că, atunci când s-a terminat, s-a terminat. În viață trebuie să fii pragmatic”, a declarat Monica Tatoiu pentru Playtech.ro.

Se pare că Florin Călinescu a acceptat cu greu moartea soției sale, iar Monica Tatoiu a încercat să-l încurajeze, însă nu a reușit să îi ridice moralul așa cum se aștepta. Relația lor de prietenie s-a răcit în ultimii ani și au ajuns să comunice foarte rar. În 2005, exact în ziua în care urma să împlinească 47 de ani, Ana Maria Călinescu s-a stins din viață.

„Până în clasa a zecea am crezut că, dacă te săruți, faci copii”

Monica Tatoiu a povestit că este o fire foarte romantică și în cazul ei este vorba mereu despre emoții. De asemenea, ea a precizat că l-a ales pe soțul ei, Victor, cu care este căsătorită din anul 1988, pentru că știe să facă bani, dar este priceput și la treburile gospodărești.

„Până în clasa a zecea am crezut că, dacă te săruți, faci copii. Și m-am dus la mama și i-am spus că cred că am rămas însărcinată, eu având acea problemă cu un presupus cancer de endometru. Și m-a întrebat, dar ce ai făcut. Păi, m-am sărutat. Toată viața am fost o romantică incurabilă, eu nu eram cu activitatea sexuală. Și acum mă uit doar la filme de dragoste. La mine e cu emoții, vise. Nu am avut decât iubiți ingineri. Unul dintre motivele pentru care l-am ales pe soțul meu e că știe să facă bani, eu nu știu și știe să repare un bec, o țeavă”, a mai spus aceasta.

