„Ne-am cunoscut în 1983, pe 2 ianuarie. Ne-am căsătorit la sfat pe 14 februarie 1987. Ne-am căsătorit religios la Visarion, pe 18 iunie 1988, cu banii noștri și 29 de nuntași. Și am avut călătoria de nuntă în Rusia, Japonia, China și Mongolia. 60 de zile! Cu banii obținuți din conferințe, la Tokyo, din teza mea de doctorat: 5.000 de dolari”, a spus Monica Tatoi pentru Click.

În același interviu, vedeta a dezvăluit și cum au sărbătorit cei 43 de ani de când se cunosc și cei 39 de ani de la cununia civilă.

„Am fost la un poligon de tragere în Piața Sudului. Soțul meu are permis de portarmă. Am vrut să-i fac o surpriză de aniversarea noastră. Și mi-am făcut și mie! Am tras cu red dot drept la țintă. Este secret la ce mi-am dorit să anihilez. Tirul este un sport la care România a excelat. M-am îndrăgostit de el! Am mai fost acum 10 ani. Dar cu o țintă mai proastă”, a adăugat Monica Tatoiu.

Întrebată dacă își imagina că va sta aproape toată viața alături de Victor Tatoiu, femeia de afaceri a precizat că formează mai mult decât un cuplu cu soțul ei.

„Când o faci a treia oară este totul sau nimic. A fost totul! Suntem mai mult decât un cuplu. Suntem o unitate de producție de soluții și strategii. Dacă folosesc termeni geopolitici, că tot m-am apucat de geopolitică, familia Tatoiu este o combinație între Heartland resursă și Rimland. Eu sunt puterea pământului, resursă brută, el puterea mării și a tranzacțiilor prin ea. Singuri suntem pe pierdere, împreună suntem pe câștig”, a mai spus Monica Tatoiu.

Vedeta a dezvăluit și când va pleca în următoarea vacanță, fiind recunoscută drept o împătimită a escapadelor: „Pe 12 martie, Republica Dominicană! În sălbăticie, la scufundări în Bayahibe”!

