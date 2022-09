La fel ca mulți alți români, Monica Tatoiu a primit facturi mărite la gaz și la energie electrică. Prima decizie a fost să schimbe furnizorul, iar apoi a hotărât să cumpere lemne. Și-a încălzit casa cu ajutorul șemineului. Acum, ea anunță că va pleca din România pentru o perioadă.

„La mine, facturile sunt mari încă de anul trecut, din octombrie. Era să fac infarct. Am făcut reclamații încă de atunci. Am schimbat, între timp, furnizorul. Dar mi-am cumpărat lemne, am curtea plină. Acum câteva zile au fost 19 grade. Am un șemineu care încălzește toată casa. Plus că două luni voi fi plecată, deci nu va fi chiar așa rău, doar că trebuie să menții o anumită temperatură în casă”, a spus ea.

Monica Tatoiu va petrece câteva luni în insule exotive. „Voi pleca în Guadalupe cam toată luna noiembrie, de pe 6 până pe 7 decembrie. Apoi vin, fac sărbătorile acasă, după care, de pe 26, voi pleca în Caraibe. Merg la scufundări și mă mai întorc pe 23 februarie. Foarte mulți englezi, spanioli, francezi închid casele, lasă temperatura doar să nu înghețe țevile, își iau animalele de companie și pleacă. În Reunion am întâlnit pensionari de la Paris care stăteau trei luni și se întorceau abia în martie.

Prețurile sunt foarte ok. Un apartament pe malul mării în Reunion de două camere te duce la 500-600 de euro, iar mâncarea nu e scumpă. E mai ieftin ca la București. Eu am șase pisici, iguana, dar va rămâne prietena mea, care stă sus la etaj, și va avea ea grijă”, a mai declarat Monica Tatoiu pentru impact.ro.

Recent, Monica Tatoiu s-a întors din Statele Unite, unde a călătorit în scop profesional.

