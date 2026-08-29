„Îmi atacă viața personală, îmi atacă relația cu soțul meu, îmi atacă faptul că nu am copii. Deci mă atacă pe chestia asta, mă fac în toate felurile, de la egoistă la stearpă la n-ai niciun rost pe lumea asta, nu ai produs nimic, îmi atacă muzica, că ești o cântăreața închipuită, că ești o artistă de nu știu de care”, a declarat Lora, în podcastul Oprim hate-ul din online.

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Lora a fost afectată de răutățile celor din jur, de-alungul anilor „Nu consider că e ceva normal ca cineva să-ți amenințe viața, cariera. Nu e normal. Oamenii ca mine trăiesc un stres fantastic, a fost foarte multă violență îndreptată către femei în ultimii doi ani. Mi se pare că nu e normal și nu vreau să trăiesc într-o lume de genul acesta și nu sunt o persoană care să stea cu mâinile în sân”, declara Lora, pentru Spynews.ro.

Lora și Ionuț Ghenu formează unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbizul autohton. Cu toate acestea, absența managerului de la diverse evenimente la care a participat artista a dat naștere rapid unor speculații privind o posibilă ruptură sau chiar un divorț.

Recent, sătulă de zvonurile apărute în mediul online, cântăreața a decis să rupă tăcerea și să explice ce se întâmplă, de fapt, în mariajul lor.

„Dar zvonuri vor fi tot timpul, pentru că așa funcționează lumea se pare. Da, sunt zvonuri, ai zis bine! Da, mă duc singură și la petreceri, și la nunți. Mă mai duc și în câte un city break singură, cu prietenele mele”, a mărturisit Lora conform Wowbiz.