Soțul Gabrielei Cristea se regăsește pe lista concurenților din emisiunea care va debuta la Kanal D pe 11 mai 2025 și care va fi difuzată în fiecare zi de duminică (de la ora 21.00), dar și lunea și marțea (în ambele zile de la ora 20.00).

Tavi Clonda participă la „Tempting Fortune România”

Înainte de a pleca pe o insulă exotică, acolo unde se filmează „Tempting Fortune România”, Tavi Clonda ne-a dezvăluit cum a reacționat Gabriela Cristea când a aflat că a primit o ofertă de la Kanal D. Iar acum artistul vine cu noi dezvăluiri despre experiența vieții lui.

Întrebat cum s-a pregătit pentru competiție, cântărețul ne-a spus în exclusivitate că a început să ducă o viață mai sănătoasă: „După ce am hotărât că merg la «Tempting Fortune România», am început să fac ceea ce obișnuiam pe vremuri: să merg în parc să alerg, să fiu des la sală, să mănânc mai puțin seara. Am început să duc o viață mai sănătoasă și sper să-mi păstrez aceste obiceiuri și după ce mă voi întoarce. Am început să fac mai mult sport, chiar m-a motivat această competiție”.

Tavi Clonda a vorbit și despre momentele care vor avea loc cu siguranță în timpul emisiunii de la Kanal D, când unii dintre concurenți vor ceda tentației și vor începe să piardă bani din suma de 300.000 de euro, care este premiul comun de la „Tempting Fortune România”.

Artistul a dezvăluit care este cel mai mare defect al său

„La început o să fiu ok, o să încerc să-i înțeleg și asta o să le spun și celor din grup. O să încerc să-l înțeleg pe fiecare în parte, trebuie să ne ajutăm, pentru că dacă sărim unul în capul celui care a cedat tentației, o să fie și mai frustrant. O să cheltuie și mai mult. Cred că e bine să întrebăm persoana respectivă de ce a făcut asta și să o ajutăm să reziste”, a spus artistul în exclusivitate pentru Libertatea.

Soțul Gabrielei Cristea a dezvăluit în încheiere și care este cel mai mare defect al său: „Sunt un pic alintat, din păcate. O să-mi lipsească asta. Dar nu trebuie să mă alinte cineva, că mă alint și singur”!

