Adei Condeescu îi place enorm rolul din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, mai ales că are parte și de o echipă care o face să se simtă în largul ei. De la colegii de platou, producători, regizori, scenariști, până la fetele care se ocupă de imaginea ei, Ada se simte ca într-o familie. „Pentru mine a fost o bucurie și recunosc, chiar o surpriză, să văd atâta implicare și atâta inspirație pentru costumele de la serial pentru că e mult mai greu decât la un film, căci vorba aceea sunt mult mai multe ținute. Eu sunt fana Mădălinei, creatoarea noastră de costume, dar și a Andrei și vreau să se sublinieze pentru că întotdeauna ne ajută și gândesc ținuta și în funcție de corpul, de nevoile noastre”, a povestit Ada Condeescu pentru Libertatea, completând că atât în serial, cât și în viața reală, finalul de sarcină i-a plăcut cel mai mult, numărându-se printre acele mămici care nu au luat prea multe kilograme în plus. „Mie mi-a plăcut mai mult pe final de sarcină. În viața reală vorbesc. Nu m-am îngrășat foarte mult și se vedea așa… tot ce trebuie”.

Copiii nu au văzut-o pe Ada Condeescu în rol de femeie însărcinată

Serialul difuzat de Antena 1 în fiecare joi seara a ajuns la al doilea sezon, iar cei doi copiii ai actriței nu au văzut-o niciodată pe micul ecran. Motivul? Ada Condesscu nu vrea ca Ecaterina și Alexei, cei doi copii ai ei, să o vadă însărcinată. Asta pentru că micuții deja o bat la cap să le facă un nou partener de joacă, iar actrița nu își mai dorește, cel puțin în momentul de față, încă un copil. „Crede-mă că am filmat foarte multe luni pe timp de vară, iarnă, cu acest costum care este foarte dificil și greu fizic de purtat, transpiri foarte mult chiar și când este frig, mergi greu cu el. Vă zic sincer chiar abia așteptam să scap de acest costum și să „nasc” o dată. Nu i-am lăsat să vadă pentru că mi s-a părut că i-ar confuza mult prea mult. Oricum mă cam bat la cap și nu e cazul. Avem de lucru, de muncă și lucrat cu ei oricum. Deci nu i-am lăsat să mă vadă”, a povestit Ada Condeescu pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi

