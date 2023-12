În urmă cu aproximativ doi ani, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au despărțit. Divorțul lor nu a fost pronunțat încă, însă au ajuns la unele înțelegeri în ceea ce le privește pe fetițele lor. Micuțele locuiesc la mama lor, însă își vizitează des tatăl.

Acum, de Crăciun, Raisa și Carolina sărbătoresc alături de Alexandru Ciucu. Pe 31 decembrie se întorc la mama lor, acolo unde le așteptă și cadourile de la Moș Crăciun. „Fetele au făcut scrisoare pentru Moșul și Moșul o să le viziteze ulterior, când se vor întoarce acasă.

De Revelion voi petrece cu fetele și cu familia, ele se vor întoarce de la tatăl lor chiar în ziua de Revelion. Așa se întâmplă, nu e o premieră în cazul nostru! În familiile unde sunt situații ca la noi sărbătorile se petrec alternativ, un an cu un părinte, un an cu celălalt părinte… În anii pari, în anii impari, așa se stabilește!”, a povestit artista pentru ciao.ro.

Întrebată despre ce își dorește să realizeze anul următor, în 2024, artista a explicat: „Sunt încrezătoare că 2024 va fi un an mai liniștit decât a fost 2023 și asta este tot ce îmi doresc, stabilitate și liniște! Toată agitația care a fost în 2023 sper să se ducă și să vină un an mai bun!”.

De ce Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu au divorțat încă

Referitor la procesul de divorț cu Alexandru Ciucu, Alina Sorescu a făcut dezvăluiri în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars. Ea a explicat că procesul e unul de durată, însă importante pentru ea sunt fetițele. E preocupată de bunăstarea lor, dar și de cariera ei. „Ceea ce e acum pentru mine important este ca fetițele să fie bine.

Mă concentrez, într-adevăr pe activitatea mea profesională. În rest, partea personală e în așteptare, situația este tot așa, în primăvară va fi prima înfățișare a apelului la proces. Deja suntem de doi ani. Aceștia sunt termenii”, a declarat Alina Sorescu la Antena Stars.

La proces, Alexandru Ciucu a cerut prima dată ca domiciliul fetițelor să fie la el, însă instanța a refuzat. Ulterior, în urma unui apel, instanța a anunțat că fetițele trebuie să locuiască o săptămână cu mama lor, iar următoarea săptămână alături de tatăl lor.

Alina Sorescu a răbufnit atunci și a luat măsuri pentru ca fetițele să rămână cu domiciliul la ea. După alte măsuri în instanță, cântăreața a câștigat, fetițele locuiesc la ea, iar Alexandru Ciucu petrece două weekenduri pe lună cu Carolina și Raisa.

„A durat cam un an și jumătate prima fază a procesului, apoi astă-vară am reușit să suspend acea decizie de program o săptămână cu o săptămână, dar este temporară până când procesul se va finaliza. Dar tatăl fetițelor are program de vizită, însă nu o săptămână cu o săptămână cum s-a dat în primă fază.

S-a dovedit că efectele nu au fost unele bune asupra lor. Copiii au nevoie de stabilitate, de rutină, de un program. Fetele merg la tatăl lor de două ori pe lună, și două zile pe săptămână atunci când nu merg în weekend, vacanțele”, a mai spus vedeta.

