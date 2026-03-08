Libertatea: Andreea, ești martora atâtor începuturi în „Casa Iubirii”. De 8 martie atmosfera devine și mai încărcată de emoție. Care este cel mai frumos gest pe care l-ai văzut făcut de un concurent pentru o fată din casă în această perioadă?

Andreea Mantea: La „Casa Iubirii”, băieții sunt foarte atenți cu fetele. Este un lucru pe care îl apreciez în fiecare zi, în mod special în acest sezon. Sunt foarte atenți și contează enorm asta! M-a impresionat și felul în care concurenții au transmis mesaje de „La mulți ani” mamelor lor…

– Dacă ai putea să le oferi fetelor din emisiune un mărțișor simbolic, care să le protejeze de dezamăgirile în dragoste, care ar fi acela?

– Încurajări în fiecare zi! Cred că le ofer mărțișoare simbolice în fiecare zi. De multe ori încerc să le susțin. Așa simt eu și așa cred, iar ele ar putea confirma asta. Prin simpla-mi privire, prin simplu-mi zâmbet, prin priviri încerc să le susțin, pentru că sunt momente foarte grele de multe ori și sunt conștientă că le este dificil. Încerc să le fiu alături din tot sufletul și cred că acesta este mărțișorul meu pentru ele.

Vedeta are o relație specială cu David, fiul ei

– Ești o mamă singură, extrem de implicată și adesea exigentă. Care este acea trăsătură pe care o regăsești în David și care te face să spui: „Da, e al meu”?

– Empatia, iubirea față de animale, bunătatea din privire, altruismul și frumusețea.

– David este deja un mic cavaler. Îți amintești prima felicitare sau primul mărțișor făcut de el la grădiniță? Îl mai păstrezi?

– Da, bineînțeles! Am o cutie cu toate mărțișoarele făcute de el. Mai nou, nu mă lasă să le mai țin în cutie. S-a supărat că le țin în cutie și acum le am la cap, pe noptieră. Nu mai au loc… De fiecare dată când mă trezesc și le văd, zâmbesc.

Îmi aduc aminte prima felicitare… A fost un „La mulți ani, mama!”, în care nicio literă nu semăna cu ce ar fi trebuit să fie. Dar o am și acum și o s-o păstrez toată viața.

– Cum te surprinde David acum, de 8 martie?

– A trecut la „artileria grea”. Stă cu ochii pe mine și apreciez foarte mult asta, am observat asta și cu fetele care îi plac și cu mamaia, și cu sora mea, cu toată lumea… Nu oferă lucruri care nu plac, oferă doar lucruri despre care știe el că plac sau că sunt utile persoanei căreia i le dăruiește. El nu oferă așa, doar ca să ofere. Este foarte atent și apreciez enorm că a înțeles că degeaba ia un lucru de care cineva nu are nevoie. O singură dată cred că i-am spus acest lucru. Cred că a văzut că cineva nu s-a bucurat când a primit ceva la întâmplare.

Acum cred că se bucură mult mai mult atunci când vede că persoana respectivă este fericită. De exemplu, m-a văzut pe mine căutând un lănțișor. Doar îl căutam, mă întrebam pe unde o fi, pentru că eu nu prea port, iar el m-a văzut. Și s-a chinuit atât de mult să strângă bani să îmi cumpere acel lănțișor… Nu i-au ajuns banii, s-a dus să ia și de la mama, mama i-a zis că e prea scump și să stea cuminte, dar el n-a vrut. Și uite așa a ajuns copilul să-mi dea acel lănțișor cadou de ziua mea. Am apreciat enorm! Nu pentru valoarea financiară, e de înțeles, ci pentru faptul că a fost foarte atent.

Andreea Mantea își sună plângând mama

– Se spune că nicio vârstă nu oprește dorul de mamă… Tu ce îi spui cel mai des mamei tale, mai ales când ai o zi încărcată?

– Că mi-e dor de ea! Cred că în ultima perioadă se întâmplă foarte des să o sun plângând și să îi spun: „Mi-e dor de tine”! Chiar ieri am plâns, pentru că îmi era dor de ea. Să o văd, să stau de vorbă cu ea, la povești, și asta urmează să se întâmple de 8 martie: o sun să-i spun că mi-e dor de ea și să vină la mine.

– Care este cea mai importantă lecție despre feminitate sau despre a fi puternică pe care ai învățat-o de la ea?

– Că totul este trecător! Că soarele răsare și a doua zi, cu sau fără lacrimile noastre. Viața merge înainte, nu se schimbă nimic dacă stăm și plângem. Trebuie să ne ridicăm și să ne vedem de viață. Dar cred că cel mai important este să-ți consumi durerea și suferința, iar apoi să te ridici fără ea. Asta am învățat mai târziu, singurică.

– Dacă ai putea să te întorci în timp să îi oferi un mărțișor mamei tale, când ea avea vârsta ta de acum, care ar fi și ce i-ai spune?

– I-am tot oferit tot felul de mărțișoare mamei. Nu știu dacă aș putea să-i ofer un mărțișor anume. În afară de apreciere și recunoștință, nu știu ce i-aș putea oferi. Un „mulțumesc” și o îmbrățișare! O îmbrățișare e cel mai frumos cadou pentru o mamă. Cadouri materiale a tot primit, tot primește, dar cuvintele nu se uită niciodată.

– Dacă viața ta ar fi un buchet de flori, ce flori ar domina?

– Aș vrea să cred că ar fi un buchet de trandafiri roșii. Dar sunt momente în care aș pune și ghiocei, zambile, iriși, iasomie, levănțică sau tuberoze. Sunt momente și momente, în funcție de cum răsare soarele și de starea mea.

