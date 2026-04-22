Proiectul din Germania îmbină două activități: producția de ouă ecologice și generarea de energie electrică din surse regenerabile. Panourile solare sunt montate la înălțime și acoperă zona exterioară a păsărilor, creând simultan umbră și protecție.

Sistemul este estimat să atingă o capacitate de până la 2,5 MW în lunile de vară, transformând ferma într-un mic hub energetic verde.

Un beneficiu important observat de fermieri este protecția suplimentară pentru găinile tinere.

Structura panourilor funcționează ca adăpost împotriva prădătorilor, inclusiv păsări precum vulturul cu coadă albă.

În același timp, animalele folosesc zona umbrită ca spațiu de refugiu, ceea ce reduce stresul și îmbunătățește condițiile de creștere.

Sistemul folosește panouri solare orientate vest-est, echipate cu mecanisme de urmărire a soarelui. Acestea își ajustează poziția pe parcursul zilei pentru a maximiza producția de energie și pentru a menține condiții bune de lumină pentru vegetație.

În ciuda instalării panourilor, iarba continuă să crească sub structură, ceea ce permite utilizarea terenului atât pentru agricultură, cât și pentru energie.

Specialiștii consideră astfel de sisteme agri-PV o direcție importantă pentru agricultura modernă, deoarece permit utilizarea eficientă a terenului și reduc presiunea asupra mediului.

Proiectul din Germania este văzut ca un exemplu de integrare între agricultură și energie verde, cu potențial de extindere în alte ferme europene.

