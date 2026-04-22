Incidentul a avut loc luni, iar echipajul de jandarmerie din Galați venit la fața locului a constatat că șarpele nu se mai afla în locul indicat inițial.

În cele din urmă, șarpele a fost găsit într-o anexă a gospodăriei, ascuns între tavan și un dulap înalt. Intervenția a fost făcută cu prudență, iar jandarmii au reușit să captureze reptila în siguranță.

„Dacă vă confruntați cu prezența unor animale sălbatice în locuință sau în apropierea acesteia, nu încercați să le capturați sau să le alungați. Evitați gesturile bruște, asigurați-vă că păstrați distanța și solicitați sprijinul autorităților prin apel la 112”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Galați.

Reptila a fost eliberată ulterior în mediul său natural, pe malul lacului Brateș, departe de zonele locuite.

În acest an, un explorator român stabilit în Bali de aproape două decenii a contribuit la omologarea unui record, recunoscut oficial de Guinness World Records.

Radu Frențiu, originar din Beiuș, a participat la documentarea celui mai lung șarpe sălbatic identificat vreodată, un piton reticulat femelă botezat „Baroneasa”, care măsoară 7,22 de metri lungime.

Singurele specii de șerpi veninoși din România sunt viperele, răspândite neuniform pe tot teritoriul țării, mai puțin în centrul și sudul Munteniei și Olteniei, dar ajungând în Carpaţi şi la peste altitudinea de 2.000 de metri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE