UPDATE ora 11.15: Sorin Grindeanu a stabilit în urmă cu puțin timp ca ședința social-democraților, în care urmează să se valideze retragerea miniștrilor PSD din Guvern, să aibă loc la ora 14.00, doar online, potrivit informațiilor Libertatea.

Biroul Permanent Național al PSD va avea loc în timpul consultărilor pe care Nicușor Dan le mai are cu celelalte partide politice la Palatul Cotroceni.

Știrea inițială: După discuțiile cu președintele Dan, care au avut loc între ora 9.00 și 10.15, Sorin Grindeanu a făcut o scurtă declarație de presă: „Noi am informat punctele noastre de vedere, am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile, am spus că una dintre soluții este să fie continuată această coaliție pro-europeană, dar cu un alt prim-ministru, ca urmare a votului de luni”.

„Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, PSD poate să treacă în opozitie, noi nesusţinând un guvern minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunţat. Evident că angajamentele internaționale pe care România le-a luat, indiferent cine este prim-ministru sau de perioada în care s-au luat, lucrurile care țin de angajamentele financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaţionale, indiferent de poziţia PSD la putere sau în opoziţie, noi susţinem respectarea acestor angajamente internaţionale”, a adăugat el.

PSD urmează să convoace astăzi, 22 aprilie, un Birou Permanent Național online, în urma căruia se va lua decizia ca miniștrii social-democrați să își dea demisia și să nu mai participe la ședința de Guvern de mâine, 23 aprilie, în speranța că Ilie Bolojan va fi înlăturat de la șefia Executivului, potrivit informațiilor Libertatea.

Deocamdată, Sorin Grindeanu nu a stabilit ora la care va avea loc Biroul Permanent Național în care se va decide ca cei 6 miniștri social-democrați să fie retrași, dar cel mai probabil ședința va fi convocată în cursul după-amiezii sau spre seară, pentru a se cunoaște și deznodământul consultărilor de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

În total, în Guvernul condus de Ilie Bolojan sunt 16 miniștri. Cei 6 miniștri PSD care pot demisiona sunt: Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă).

Reamintim că social-democrații au cerut luni, 20 aprilie, părerea celor aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene despre viitorul guvernării. Singura întrebare a fost dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Votul a fost favorabil, adică 97,7%, ceea ce înseamnă 4.504 voturi pentru.

Foarte important, Bolojan a spus că nu își va da demisia de la șefia Executivului, indiferent de demersurile PSD. Mai mult, președintele Partidului Național Liberal a anunțat ieri, 21 aprilie, că liberalii rup coaliția cu social-democrații, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de PSD, care i-a dat ultimatum 72 de ore să plece, în caz contrar urmează retragerea miniștrilor și apoi o moțiune de cenzură.

Sorin Grindeanu a convocat la ora 14.00 ședința în care se decide ca miniștrii PSD să își dea demisia din Guvernul Bolojan. Cine sunt cei 6 care vor pleca
Percheziții DNA de amploare în zeci de locații din România și Franța privind achiziții publice din Bistrița-Năsăud și Sălaj
Știri România 11:42
Percheziții DNA de amploare în zeci de locații din România și Franța privind achiziții publice din Bistrița-Năsăud și Sălaj
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.ro
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Sorin Grindeanu a convocat la ora 14.00 ședința în care se decide ca miniștrii PSD să își dea demisia din Guvernul Bolojan. Cine sunt cei 6 care vor pleca
Politică 11:32
Sorin Grindeanu a convocat la ora 14.00 ședința în care se decide ca miniștrii PSD să își dea demisia din Guvernul Bolojan. Cine sunt cei 6 care vor pleca
Sorin Grindeanu, după discuțiile cu Nicușor Dan de la Cotroceni: „PSD vrea alt premier, dar susține angajamentele internaţionale”. Ședință la ora 14.00 pentru retragerea miniștrilor
Politică 10:30
Sorin Grindeanu, după discuțiile cu Nicușor Dan de la Cotroceni: „PSD vrea alt premier, dar susține angajamentele internaţionale”. Ședință la ora 14.00 pentru retragerea miniștrilor
