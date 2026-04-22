Fosta soție a lui Valentin Sanfira a părăsit show-ul de la PRO TV după un duel pe care l-a avut cu Rafael Szabo și care a fost foarte intens.

„Aici am vrut să fiu cea mai bună versiune a mea și am reușit”, a spus Codruța Filip în momentul în care traseul ei la „Desafio: Aventura” a ajuns la final.

În timpul competiției de la PRO TV, vedeta a vorbit și despre cel care încă îi era soț în momentul în care emisiunea era filmată în Thailanda.

„Nici nu vreau să știu ce o să spună Valentin când o să mă vadă la televizor așa”, a afirmat Codruța Filip în timpul filmărilor. După ce s-a întors în România, ea a divorțat de Valentin Sanfira.

Cele 16 etape pe care le-a petrecut în Thailanda au fost unele grele pentru Codruța Filip, însă efortul a meritat: ea a fost remunerată de PRO TV cu o sumă destul de mare.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, Codruța Filip ar fi primit 1.500 de euro pentru fiecare etapă petrecută la „Desafio: Aventura”, astfel că banii care i-au intrat în cont în momentul în care s-a întors în România au fost mulți.

Mai exact, pentru că a rezistat 16 etape în emisiunea de la PRO TV, Codruța Filip a devenit mai bogată cu 24.000 de euro. Sumă la care se adaugă și banii pe care i-a primit în momentul în care a semnat contractul cu „Desafio: Aventura” și despre care nu s-au aflat prea multe detalii.

