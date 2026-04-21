Cununia civilă a Andreei Bălan cu Victor Cornea a fost un eveniment discret, dar plin de emoție, în care artista a spus „DA” în fața ofițerului Stării Civile, pe 20 aprilie. Deși momentul a fost unul important, surpriza a venit din lista invitaților, unde nu s-au regăsit multe nume cunoscute din showbiz.

Andreea Bălan și Victor Cornea – cununie civilă (9)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 20

Lavinia Pîrva, singura vedetă prezentă

Singura prezență din lumea mondenă a fost Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Jr.. Artista a fost alături de Andreea Bălan în acest moment special și a trăit emoțiile alături de colega sa de breaslă.

Prezența Laviniei Pîrva a fost cu atât mai remarcată cu cât evenimentul a fost unul restrâns, iar majoritatea vedetelor au lipsit.

Absența surprinzătoare a lui Aurelian Temișan

Un detaliu care a atras atenția a fost absența lui Aurelian Temișan. Artistul, alături de Monica Davidescu, au fost nașii de cununie ai Andreei Bălan în mariajul anterior cu George Burcea.

Chiar dacă artista a păstrat o relație bună cu Aurelian Temișan după divorț, acesta nu a fost prezent la cununia civilă, lucru care a ridicat semne de întrebare în rândul fanilor.

Cununia civilă este doar începutul. Andreea Bălan și Victor Cornea urmează să își unească destinele și în fața lui Dumnezeu pe 10 mai, când va avea loc nunta. Artista a dezvăluit că evenimentul este atent planificat și că își dorește un moment special: lansarea unei piese care va deveni chiar dansul mirilor.

Andreea Bălan și Victor Cornea nu vor pleca în luna de miere după nuntă

Andreea Bălan și Victor Cornea se află în toiul pregătirilor pentru nunta care va avea loc pe 10 mai. Artista va purta trei rochii de mireasă, iar evenimentul va avea loc la un local de lux din Buftea. În cadrul unui interviu acordat recent, artista a recunoscut că ea și viitorul soț nu vor avea o lună de miere după nuntă.

Locația aleasă pentru petrecere este una impresionantă din Buftea, pe malul lacului, recunoscută pentru evenimente de lux, și care a găzduit anterior nunți celebre, inclusiv cea a lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu.

„Nunta mea cu Victor știți deja că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului. Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon.

Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi”, a declarat Andreea Bălan, potrivit Cancan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
L-a întrebat direct!! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat clar pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
Unica.ro
L-a întrebat direct!! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat clar pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
