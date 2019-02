Motivul pentru care Bogdan de la Insula Iubirii a rămas fără iubită. „Treaba asta a fost dusă prea departe”

Bogdan Ionescu este din nou singur. De curând, acesta începuse o relație cu o tânără pe nume Alexandra. Însă acum Alexandra a fost fotografiată în compania altui bărbat.

Bogdan, fost concurent la show-ul Insula Iubirii, a dezvăluit că nu a avut o relație în adevăratul sens al cuvântului cu Alexandra.

„Cred că toata treaba cu relaţia a fost dusă prea departe pentru că nu am avut-o. Ne-am cunoscut şi am vrut să vedem ce va fi. Ea studiază în străinătate şi a trebuit să se întoarcă fapt pentru care nu am mai păstrat legătura”, a declarat Bogdan Ionescu pentru spynews.ro.

