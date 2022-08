Carmen Tănase a renunțat să conducă, fără a avea un motiv categoric. Ulterior, după ce a părăsit Bucureștiul, căci s-a mutat la țară, aceasta a fost nevoită să fie din nou șofer, scrie Pro TV.

„Am permis de mult, dar am avut o pauză de vreo 20 și ceva de ani în care nu am condus. M-am reapucat acum un an când m-am mutat la țară și nu am avut încotro.

M-am lăsat de șoferie…nu știu de ce, am avut o chestie, o traumă. Eu în capul meu pentru că practic nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu la un moment dat am tras pe dreapta și nu am vrut să mai conduc, mi s-a făcut frică brusc. Am avut senzația că nu apreciez bine distanțele, toate mașinile, camioanele vin către mine și nu am mai condus. Am refuzat să conduc.”, a declarat ea.

Carmen Tănase are acum un program încărcat, ea joacă în serialul „Clanul”, care va fi difuzat în curând la Pro TV și care e regizat de Anghel Damian, pe care îl cunoaște de mică. Întrebat cum se înțelege cu actrița, regizorul a avut numai cuvinte de laudă.

„Eu vin dintr-o familie care are rădăcini în zona asta artistică. De mic am fost în jurul lor și cu Carmen Tănase am avut o relație de copil. Când ne-am întâlnit la casting, ea dădea probă și eu o analizam, a fost foarte haios și ciudat. Nu a a fost un casting, eu o știam pe ea, ea mă știa pe mine, a fost un soi de regăsire, aproape o relație maternă. Ea m-a văzut cum am crescut de copil și acum m-a văzut adult și este o dulceață, este ceva absolut incredibil”, a spus el pentru Libertatea.

