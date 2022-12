În urmă cu ceva timp, Dan Chișu a suferit o operație la inimă, intervenție de care avea nevoie pentru a trece mai ușor peste problemele de sănătate pe care le avea. Soțul Alinei Chivulescu a explicat la podcast că motivul pentru care a ales să se mute din România a fost cel medical.

Se pare că francezii oferă mai multe beneficii cetățenilor, din punct de vedere medical, iar de aceste lucruri avea nevoie Dan Chișu.

„Motivul principal este cel medical. Nu vreau să supăr tagma oamenilor din medicina din România. Făceam foarte des fibrilații din cauza unor probleme legate de sport făcut incorect, din cauza unor probleme moștenite de la mama, încât am hotărât să fac acea ablație. Este un cateter, se bagă în inimă. Nu e o operație pe cord deschis. E ca un stent, dar se duce mai departe și are un ecran, îți spune niște electrozi și face o hartă a celor care dau semnal electric”, a povestit Dan Chișu, potrivit Unica.

„La București mi s-a spus că vin niște italieni și nu costă decât (ironic) 12.000 de euro”

Actorul a povestit că atunci când a vrut să facă operația în București, medicii i-au cerut 12.000 de euro. În Montecarlo, Dan Chișu s-a operat cu 4.700 de euro, intervenția fiind de trei ori mai ieftină.

„La București mi s-a spus că vin niște italieni și nu costă decât (ironic) 12.000 de euro. Am cunoscut-o pe doamna doctor care mi-a spus: de ce nu vii tu la Montecarlo? Și m-am dus și m-am operat. M-a costat 4.700 și am făcut-o acolo. Aceeași operație în niște condiții unde au tot. După aceea mi-am dat seama că statusul meu medical este destul de dificil, iar Clara (n.r. – medicul) mi-a spus: ai cetățenie franceză”, a spus Dan Chișu.

„Francezii au toate defectele din lume, dar au cea mai bună asigurare medicală din lume”

Acum, soțul Alinei Chivulescu locuiește în Franța, cu chirie, într-un apartament cu două camere. El a luat această decizie pentru a întruni toate condițiile prin care să dispună de asigurarea de sănătate. Dan Chișu se simte bine și în fiecare zi merge câte 7 kilometri pe jos.

„Francezii au toate defectele din lume, dar au cea mai bună asigurare medicală din lume. Am închiriat un apartament cu două camere, stăm cu chirie. Mă bucur foarte tare că am făcut chestia asta. Și acum mă simt într-adevăr… Am cei 7 km pe care îi fac în fiecare zi, am o relaxare a faptului că în sfârșit fac ce îmi doresc”, a completat actorul.

Cum a început povestea de dragoste cu Alina Chivulescu

Invitat al podcastului lui Marius Tucă, „Viața mea e un roman”, Chișu a explicat cum a început relația cu actrița Alina Chivulescu, care de patru ani este soția lui cu acte, după alți patru ani de la înfiriparea iubirii.

„Eram hotărât să nu mă căsătoresc niciodată. O cunoșteam pe Alina, ne știam… Paradoxal, la premiera de la «Selfie» (n.red. – în 2014), nu a mai venit Mihaela, era plecată la Monte Carlo, iar cei de acolo mi-au zis să stau lângă Chivuleasca. Ne-am întâlnit cu mulți ani înainte la avocatul unde venisem eu să-mi recunoască divorțul din Franța, iar ea era pentru actele de la divorțul ei. Am divorțat în același loc”, a dezvăluit Dan Chișu în emisiune. În pelicula respectivă au jucat amândoi.

